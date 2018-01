Macky Sall : “Le système électoral sénégalais est transparent, …”

Ferloo.com- Le président de la République s’est expliqué sur les sujets d’actualité qui ont pour noms : le système électoral, la bonne gouvernance, les revendications syndicales, la situation de la Casamance. Et sa première réponse concerne le système électoral sénégalais qu’il juge transparent et par conséquent, martèle-t-il, “je ne prendrai pas de militaire pour en faire un ministre de l’Intérieur”.

“Le système électoral sénégalais est un système transparent, ça ne date pas d’aujourd’hui, s’il ne l’était pas, je n’aurais pas perdu quelques localités essentielles. Si on avait les moyens, vous croyez que j’aurais eu 25% au référendum à Touba ? Alors, il faut que les gens arrêtent, quand ils perdent, de dire que c’est parce que ce n’est pas transparent, car quand ils gagnent, ils disent qu’ils ont laminé le pouvoir. Il faut être cohérent. Je ne prendrai pas de militaire pour en faire un ministre de l’Intérieur, si ça c’est une attente, c’est peine perdue. Qu’on travaille pour moderniser notre démocratie, c’est le peuple qui est souverain et qui décidera qui sera président ou pas », répond ainsi à l’opposition qui a fait de cette requête une priorité pour une élection présidentielle de 2019.

Se prononçant sur la situation en Casamance, le chef de l’Etat s’est voulu également clair en avertissant que “force restera à la loi” tant qu’il serait président de la République. “Les événements de Boffa ont été douloureux, inacceptables et qu’on acceptera pas. Tant que je serais président de la République, force restera la loi” avertit-il avant d’empresser d’ajouter : « Mais je reste ouvert au dialogue, j’ai tendu ma main à nos frères du Mfdc. Mais c’est comme à Dakar ou à Pikine, quand il ya une tuerie on va traquer les assassins, qui qu’ils soient. J’ai interdit toute exportation de bois sur le territoire national, cela veut dire que quelqu’un qui sort du bois pour l’amener dans un autre pays est passible de peines définies dans le code forestier et le code pénal”.