Macky Sall : «L’Afrique revendique à juste titre la réforme de la gouvernance mondiale »

Ferloo.com- Le chef de l’Etat Macky a présidé hier la cérémonie d’ouverture du Sommet de la Fédération pour la paix universelle (FPU). Il a tracé les contours d’une Afrique nouvelle ; celle qui est « pénalisée par les règles de l’échange inégal. Elle revendique, donc et à juste titre la réforme de la gouvernance mondiale ».

Le président Macky Sall s’est d’abord réjoui le fait que le thème du premier Sommet de la Fédération pour la paix universelle met en lumière l’émergence d’une nouvelle Afrique à l’aune de « l’interdépendance de la postérité inclusive et des valeurs universelles ».

Il dit croire en cette Afrique capable de se prendre en charge, qui pense et agit par et pour elle-même en dépit du fardeau de l’histoire et des pesanteurs des relations asymétriques. « Elle est en majorité un continent stable, actif, laborieux, ingénieux. Cette Afrique qui crée, qui entreprend, qui progresse ne doit pas se satisfaire de la promesse d’un continent du futur. Elle doit s’affirmer et se faire accepter comme partie prenante des acteurs du présent et du futur », a-t-il soutenu.

« C’est pourquoi, a-t-il martélé, l’Afrique revendique à titre la réforme de la gouvernance mondiale à travers la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies entre autres (…), car on ne peut pas continuer à gouverner le monde de 2018 à partir des règles de 1945 ».

Selon le président Macky Sall, « l’Afrique n’est pas pauvre. Elle est plutôt pénalisée par les règles de l’échange inégal. C’est pourquoi elle réclame une gouvernance économique et financière mondiale plus inclusive, une lutte plus soutenue contre les fléaux financiers illégaux et une juste rémunération des matières premières en particulier dans le domaine des mines et du pétrole ».

« Il faut, a-t-il indiqué, des contrats miniers plus justes et plus équitables qui protègent à la fois les intérêts d l’investisseurs et ceux du pays d’accueil. Mais c’est aussi avec des ressources humaines de qualité, une jeunesse bien formée et avertie des réalités de son temps que l’Afrique réussira le pari de l’émergence. »