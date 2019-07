Macky Sall : «La restauration et la valorisation de nos terres sont au cœur de nos préoccupations”

Dans sa réponse aux académiciens le chef de l’Etat dit prendre de bonnes notes des recommandations faites car la restauration et la valorisation des terres salées sont au cœur des préoccupations du gouvernement.

“Au cours de ces dernières années, votre institution a élaboré des propositions, notamment, l’emploi des jeunes dans l’agriculture, la gestion du foncier, la formation aux métiers de l’agriculture, l’enseignement des sciences, romming téléphonique, la gestion des déchets en rapport avec la santé…”, a rappelé d’emblée le chef de l’Etat. “Aujourd’hui, poursuit-il, le sujet important de la restauration et la valorisation des terres salées du Sénégal entre autres. J’ai particulièrement apprécié vos recommandations dont certaines sont déjà appliquées par le gouvernement du Sénégal. Votre démarche fondée sur la science et associant toutes les catégories d’acteurs confère à vos analyses et à vos propositions d’action, une rigueur et une pertinence qui nous amène très souvent, à nous en inspirer. “Pour toutes ces raisons, se félicite le président de la République, l’Etat du Sénégal fait de l’académie un partenaire privilégié que nous sollicitons sur diverses problématiques et que nous soutenons de conseil scientifique et technique. C’est la raison pour laquelle vous aurez dans la journée votre lettre vous affectant et de manière perpétuelle et le déblocage de votre subvention”. Revenant sur la séance solennelle de cette année, dit-il : “vous avez traité le thème que nous avons proposé la restauration et la valorisation des terres salées. Etant natif de Factick, je connais bien les méfaits des terres salées appelées des “tan””.

Ainsi, précise-t-il, “ce choix est dicté par les préoccupations et les urgences du moment”. En effet, s’empresse-t-il d’ajouter, “depuis des décennies nos terres agricoles à un processus de dégradation intense liée en grande partie par la salinisation progressive. Bien sûr il existe d’autres facteurs comme l’érosion hydrique, éolienne, l’acidification et la désertification. Il faut rappeler aussi que la main de l’homme n’est pas étrangère avec le processus de développement d’industrie du sel. (…)”

Et le président Macky Sall de prévenir : “Si ce processus continue, il constitue une menace réelle sur la biodiversité et a des conséquences pour la sécurité alimentaire à cause de la baisse de la production tout en entrainant la précarité, l’exode rural voire l’émigration clandestine”.

“J’ai pris de bonnes notes de votre étude qui s’est attelées à faire l’état des lieux et à proposer une solution efficace et viable afin de renverser cette tendance préoccupante. Le phénomène de salinisation des terres affecte plusieurs millions de terres, le ¼ de nos terres. Elle s’étend sur le long des nos côtes de Saint Louis à Cap Skiring en Casamance et les bras de mer du Sine et du Saloum. La restauration et la valorisation des terres salées est au cœur de nos préoccupations. Dans ce cadre des projets agricoles et environnementaux sont mis en œuvre….”, promet-il avant d’inviter les différents acteurs de s’approprier des recommandations des académiciens pour une solution durable au phénomène de la salinisation des terres et aux déchets…