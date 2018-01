Macky Sall :  » Je suis choqué par les propos du prédisent Donald Trump »

Alors qu’il recevait plusieurs sénateurs pour évoquer un projet proposant de limiter le regroupement familial, Donald Trump s’est emporté au sujet de l’Afrique. Le président américain considère que le continent noir et Haïti sont « des pays de merde ». Macky Sall considère ces propos de son homologue américain un manque de respect à l’endroit du continent africain et de la race noire.

Sur sa page Twitter, le président Sénégalais a montré tout son désaccord avec Donald Trump. « Je suis choqué par les propos du Président Trump sur Haïti et sur l’Afrique. Je les rejette et les condamne vigoureusement. L’Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous », lit-on.

Les réactions se succèdent depuis cette malencontreuse sortir de Trump pour dénoncer ses propos. Le Botswana a notamment annoncé avoir convoqué l’ambassadeur des Etats-Unis pour lui faire part «de son mécontentement».

En outre, L’Organisation des nations unies (ONU), par la voix du porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Rupert Colville, a regretté des «commentaires choquants et honteux ».