Macky Sall : ” Cette série de meurtres d’enfants va s’arrêter, définitivement”

Ferloo. com- Ceux qui attendaient la réaction du président de la République Macky Sall, suite des séries d’enlèvements, de viols et de meurtres d’enfants peuvent être rassurés, puisque depuis Kigali (Rwanda) où se trouvait, ’il a réagi sur les antennes de la RFM. Il a donné des instructions aux ministres chargés des questions de la sécurité nationale de sonner la mobilisation toutes les forces de sécurité et de défense de traquer le ou les auteurs des rapts, d viols et de meurtres d’enfant afin à de mettre définitivement fin à cette vague de meurtres d’enfants.

“Cette série de meurtres d’enfants va s’arrêter, définitivement car j’ai déjà donné des instructions les plus fermes qui soient au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées pour que tous les services de sécurité de l’Etat et les renseignements puissent se mobiliser pour traquer ce malfaiteur et le traduire devant la justice. Aucune facilité ne soit accordée à ce malfaiteur”, a-t-il promu.

Mieux, le chef de l’Etat de renchérir : “Et le Sénégal se mobilisera plus que par le passé, encore une fois, pour mettre un terme définitivement à cette vague de meurtres et d’assassinats d’enfants que le Sénégal ne saurait tolérer. C’est ignoble, c’est inacceptable”. “Je saisis l’occasion pour présenter mes condoléances à la famille du jeune enfant Fallou Diop ainsi que toutes les familles qui ont eu à souffrir de cette pratique. Croyez-moi, le président d la République et le gouvernement prendront toutes les mesures qu’exige la situation”, a-t-il rassuré.

Evoquant la situation des enfants au Sénégal, Macky Sall n’écarte pas révision de la législation au besoin pour l’adapter au contexte actuel. “Vous savez, j’ai institué récemment, un ministère chargé uniquement à la petite enfance associé à la bonne gouvernance. Mais là ce qui est en jeu, c’est la défense des droits des enfants et leur protection mais c’est aussi à ce que la législation soit revisitée au besoin, de sensibiliser tous les acteurs pour que le travail des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants, toutes les mauvaises pratiques infligées aux enfants soient bannies et au besoin, s’il faut légiférer nous le ferons pour adapter notre législation contexte actuelle”, a-t-il fait comprendre.

Le chef de l’Etat s’est également prononcé sur les cas des Sénégal tués en Italie et en Espagne. C’est pour révéler la démarche de son gouvernement. “Vous savez depuis que nous avons enregistré le premier meurtre en Italie et les deux meurtres qui ont suivis en Espagne, le gouvernement a réagi et nous attendons les conclusions des autopsies et les conclusions des enquêtes. Notre gouvernement, sous mes instructions, a saisi le royaume d’Espagne en convoquant l’ambassadeur d’Espagne pour lui notifier la condamnation ferme du Sénégal face à ce traitement dégradant et inacceptable”, a-t-il rappelé.

Et d’ajouter : “Je pense que la réaction espagnole a été immédiate. C’était d’abord de veiller à ce que toute la lumière soit faite sur ce qui s’est passé à Madrid récemment mais aussi l’engagement de l’Espagne et la mairie de Madrid qui a reçu le Directeur général des Sénégalais de l’extérieur en compagnie du Consul général du Sénégal à Madrid ainsi que de l’ambassade du Sénégal à Madrid qui a pris des dispositions transitoires en permettant aux Sénégalais vivant dans cette ville de pouvoir bénéficier d’un certain nombre de facilités et parmi ces facilités, il y aura la formation qui leur permettra l’insertion dans le tissu économique de la ville mais aussi l’accès à des soins. (…) De façon général, l’Espagne a regretté et nos attendons quand même les conclusions de cette enquête”.

Il a, à l’occasion expliqué sa politique d’assistance aux émigrés. “Je voudrai simplement dire que la diaspora est une grande préoccupation à ma politique. Nous avons, depuis que je suis à la tête du pays, développé un certain nombre de politiques, d’appui pour l’insertion des Sénégalais de l’extérieur aussi bien ici au Sénégal que pour l’appui des femmes à l’étranger. Nous avons aussi développé beaucoup d’accord et conventions avec de gouvernements étrangers qui reçoivent des Sénégalais pour que la pension consulaire puisse être renvoyée au Sénégal. Je veux vous donner l’assurance que le Sénégal sera toujours aux côtés de ses compatriotes et quel que soit leur éloignement et quel que soit le pays où ils se trouvent”, a-t-il rappelé.

“Le gouvernement et l’Ua travaille pour empêcher les jeunes de finir leur vie dans le désert du Sahara ou dans le fond de la Méditerranée”

“Ce qu’il faut faire pour les retenir au pays, c’est ce que nous sommes en train de faire. C’est faire travailler et créer les conditions d’un développement à long terme. Si vous voyez les efforts du gouvernement pour l’insertion des jeunes en leur donnant d’abord des qualifications ensuite en développant des projets qui soient capables d’absorber le maximum des jeunes dans les villes et dans les campagnes. Cette réponse est donc une offre alternative dans la formation, dans l’insertion et dans l’entrepreneuriat. Dans tous ces domaines, mon gouvernement a initié un ensemble de mesures et de politiques qui permettent pour ceux qui veulent rester dans leur pays d’avoir du travail dans des conditions minimales. Nous travaillons aussi avec certains partenaires comme l’Espagne qui est l’un des pays qui est le plus en avance sur la politique d’insertion en milieu rural avec les fermes Natangué qui sont des fermes modèles qui permettent de faire revenir les jeunes. Nous continuons ce travail. Evidemment, il y aura toujours de l’émigration mais ce qui est dangereux, c’est de laisser cette bande de malfaiteurs, ces trafiquants d’illusion, de continuer à vendre la mort à ces jeunes qui finissent leur vie dans le désert du Sahara ou en tout cas au fond de la Méditerranée. Le gouvernement du Sénégal y travaille, l’Union africaine y travaille et nous avons des alternatives à travers des domaines agricoles, des parcs industriels. (…).