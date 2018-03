Macky Sall aux investisseurs turcs : “nos arachides font parties des meilleures au monde”.

Ferloo.com- “Tout est rassurant dans nos relations qui sont anciennes et solides. Nos relations seront confiantes et sécurisées, dans un cadre unique diversifié de 28 accords. Nos deux pays ont mis en place un conseil des affaires pour que nos deux secteurs privés puissent se rencontrer dans un cadre formel et explorer des opportunités de partenariats”, c’est par ces mots que le chef de l’Etat Macky Sall a tenu à rassurer les investisseurs turcs lors du forum économique sénégalo-turc et il les invite à acheter les arachides du Sénégal parce qu’elles font partie des meilleures au monde.

“Clairement, a précisé le président Macky Sall, nous avons du travail à faire ensemble pour booster les échanges et les investissements entre les deux pays, notamment, en ce qui concerne le développement d l’agriculture et de l’agrobusiness où le Sénégal a des besoins de productions et de transformations locales de ses produits agricoles pour assurer son autosuffisance alimentaire et perfectionner ses filières horticoles et son élevage”.

Et le chef de l’Etat d’être plus rassurant : “Je peux vous assurer qu’il n’ ya aucun risque à investir au Sénégal. Nous avons des secteurs compétitifs qui tirent la croissance”, tout en invitant les turcs à s’intéresser et à acheter des arachides au Sénégal parce que souligne-t-il, “simplement, nos arachides font parties des meilleures au monde”.

S’adressant à son homologue turc, il déclare : “je compte sur vous pour demander à vos opérateurs économiques que s’ils veulent un bon produit, ils doivent acheter l’arachide du Sénégal. Pour le tourisme, il s’agit d’un réceptacle d grand standing Dans le domaine du tourisme “elon le président Sall,