Macky Sall au Groupe consultatif de Paris : « On a récolté plus que ce qu’on attendait. On était venu chercher 2850 milliards et on s’est retrouvé en ce moment précis avec 7700 milliards F Cfa

Cette première journée du groupe consultatif de Paris a été consacrée à la coopération internationale bilatérale et multilatérale. Des progrès significatifs ont été notés grâce à l’engagement des partenaires. En effet, le Sénégal qui recherchait une enveloppe de 2.850 milliards a finalement récolté 7.700 milliards de F CFA. Le président de la République Macky Sall qui se réjouit de cette manne financière avance que le pays compte utiliser toutes les ressources mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers pour conduire des réformes pertinentes dans ce programme d’actions prioritaires qui constitue la deuxième phase du plan Sénégal émergent et qui sera consacrée à la santé, à l’employabilité des jeunes et au cadre de vie entre autres domaines. Le secteur privé, selon le président Macky Sall, est invité a être le cœur de tout ce maillage… (Dakaractu)