Macky Sall anticipe le Conseil des ministres et s’envole pour le Niger et la Mauritanie, aujourd’hui

Ferloo.com – Vous comprenez maintenant pourquoi pas la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, s’est tenu hier lundi et non mercredi comme d’habitude. En effet, le président de la République Macky Sall se rendra à partir de cet après-midi, au Niger pour prendre part au sommet du G5 qui se déroule en même temps que la 18e conférence des chefs de d’Etat et de gouvernement des pays membres du Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (Cilss), et après-demain, jeudi, il ira en Mauritanie.

Le Président Macky Sall va faire de la diplomatie du bon voisinage. Le Président Sall se rendra, jeudi prochain, en Mauritanie, comme il l’avait promis aux Guet- Ndariens, samedi dernier Il sera accompagné à Nouakchott d’une forte délégation. Au menu des discussions avec son homologue Ould Abdel Aziz, les questions bilatérales, notamment, celle des licences de pêches et la cogestion du pétrole et du gaz.