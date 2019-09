Macky Sall annonce l’implantation des brigades régionales et départementales des Sapeurs pompiers

Le président de la République Macky Sall a procédé à la réception d’un premier lot de matériels flambants neufs de secours d’une valeur de plus de 26 milliards destiné aux soldats du feu. A l’occasion, il a annoncé l’implantation des brigades de sapeurs pompiers régionales et départementales

Ces équipements sont composés de 60 ambulances classiques 4X4, de deux véhicules postes de commandement, de 07 bus modernes de 50 places pour le déplacement des effectifs, d’une remorque émulseur destinée au transport et à la production de mousse lors des feux d’hydrocarbures, de 5 vedettes et de 20 canots de sauvetage nautiques, de 17 engins pompes légers de 6.800 litres, de 24 engins pompes lourds avec une citerne de 10.000 litres, de 7 camions tri extincteurs, de 17 véhicules secours routiers, d’une échelle pivotante autonome et 24.000 équipements de protection individuelle (EPI).

Visiblement satisfait, le président Macky Sall a annoncé l’implantation de grandes casernes régionales, des centres d’unités secondaires dans les départements et dans les zones à fort potentiel économique ou à très fortes fréquentations. Mais aussi, la construction prochaine d’une trentaine de nouvelles casernes équipées afin de rendre ces unités nouvelles opérationnelles.

Par ailleurs, il a instruit le ministre de l’Intérieur à agir dans ce sens en relation avec les autres membres du gouvernement concernés, principalement, avec le ministre de l’Economie maritime et de la Pêche ainsi que le ministre de l’Environnement et tous ceux qui interviennent sur le terrain afin de “prendre des dispositions rapides d’installation d’une compagnie spéciale d’incendie et de secours dans l’enceinte même du Port autonome de Dakar qui polarise des risques majeurs”.

Les populations des Îls du Saloum et de la Casamance seront prises en compte dans le second lot de matériels adaptés à leurs préoccupations qui sera réceptionné au mois de décembre prochain.