Macky Sall à propos de son bilan : “Bilan, c’est avant et après, mais il est très globalement positif”

Ferloo.com- A quelques heures de son sixième anniversaire à la tête du Sénégal, Macky Sall juge son bilan “très globalement positif”, cela au regard de ce qui a été fait jusque-là en termes de soutien aux populations et à leur pouvoir d’achat.

“Il appartient aux Sénégalais d’apprécier mon travail. Je ne peux moi-même m’auto évaluer. Mais si je dois objectivement évaluer ce qui a été fait en six (06) ans par rapport à ce qui a été fait avant, puisque le bilan c’est aussi un avant et un après, le bilan est très globalement positif”, a-t-il soutenu.

“La preuve, s’est-il défendu, c’est d’abord notre croissance économique, mais surtout la politique d’inclusion sociale qui est un marqueur fondamental de ma politique, le soutien aux populations démunies, le soutien au pouvoir d’achat des populations. Rappelez-vous que depuis 2012, les prix des denrées n’ont jamais connu d’augmentations. Cela est inédit au Sénégal. Rappelez-vous les problèmes de l’électricité au Sénégal avec ce qu’on a connu avec les émeutes. Mais tout cela est aujourd’hui dernière nous. Rappelez-vous le grand problème de le Casamance. Ne serait-ce que sur ces questions et par rapport à tout ce qui a été fait, on peut être fier”.

“Mais mon ambition est beaucoup plus importante que ce que j’ai déjà fait. Mon ambition c’est de faire du Sénégal véritablement, un des grands pays africains en matière de croissance économique, d’émergence en matière de modernisation mais tout cela dans une politique inclusive et dans un Etat de droit. C’est pourquoi, nous sommes sur le chemin. Nous n’avons pas fini le travail mais si nous devons comparer au passé nous devons être fier par rapport à ce que nous avons déjà fait. Nous restons encore plus motiver pour l’atteinte des objectifs du Pse … Et il appartiendra aux futurs présidents de poursuivre puisque c’est une construction continue”, a-t-il promis.