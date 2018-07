MACKY SALL À JOHANNESBURG POUR LE SOMMET DES BRICS

Après le Sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud), le chef de l’Etat effectuera, samedi, une visite de travail au Royaume d’Eswatini (ex Swaziland), renseigne un communiqué du Pôle de communication de la présidence de la République.

Qui rapporte que Macky Sall participera ensuite au Sommet conjoint CEDEAO/CEEAC, à ceux de l’UEMOA et de la CEDEAO prévus les 30 et 31 juillet à Lomé.