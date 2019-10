Macky bientôt saisi pour une verrouillage systématique de l’Article 27

Par le temps qui court, l’article 27 de la Constitution est le plus grand diviseur commun des Sénégalais selon qu’on soit de l’opposition ou du pouvoir. C’est parce que les dispositions de son deuxième alinéa reste toujours flou dans la tête des Sénégal. Ainsi pour mettre fin aux commentaires et autres interprétations tendancieuses, la Commission Orientations et Stratégies (COS/M23) va saisir le chef de l’Etat et tous les acteurs impliqués dans le dialogue national pour un verrouillage systématique dudit article.

La Commission Orientations et Stratégies vient aviser dans un communiqué, l’opinion nationale et internationale, de positions fermes sur le débat portant sur le Mandat présidentiel de Macky SALL. En ce sens que, fustige-t-il, « cette actualité qui commence à polluer l’atmosphère et le climat sociopolitique, par des réactions antagonistes sous formes de sanctions et de limogeages à l’endroit d’aucuns ».

Se considérant comme une organisation impliquée régulièrement sur les questions nationales, citoyennes et sociopolitiques, la COS/M23 en posture de vigie et de sentinelle des principes démocratiques, «s’engage encore une fois, en des termes sans équivoque, par des perspectives en vue de la stabilisation durable du climat social et le bon fonctionnement de nos institutions ». Egalement, elle compte anticiper sur «d’éventuelles situations chaotiques qui rendent ce pays sursitaire de surprises de mauvais goût, par la faute d’acteurs insatiables et de mauvais aloi ».

Ainsi, pour une résolution définitive sur le débat sur le mandat présidentiel, la COS/M23 compte saisir le président de la République Macky SALL, ainsi que tous les acteurs engagés dans ce dialogue, pour que les dispositions de l’article 27 de la Constitution fasse l’objet d’une condition sine qua non de ces discussions, par sa révision sans possibilité d’interprétations multiformes et contradictoires, en rapport à la non rétroactivité de la Loi et du mandat de sept (07) révolu dans le décompte, c’est-à-dire celui de mars 2012 au mois de février 2019. Allusion faite aux événements pré électoraux de 2011 et de 2012.

Contrairement à certains membres du régime, la COS/M23 ne juge point le débat prématuré. D’ailleurs, elle approuve foncièrement les différentes sorties tenues çà et là, de ceux du camp du pouvoir, pour dire, clairement, au président de la République Macky Sall «qu’il n’a pas le droit à un troisième mandat présidentiel ».

Une manière pour la COS/M23 de désavouer fermement «tous les affidés et laudateurs du président et qui le poussent aux extrémités de la forfaiture et du reniement pour un troisième mandat ». Cela, prévient-elle, «au risque de bruler le pays et le mettre à genoux ». A cet effet, la COS/M23 lance un avertissement clair à « ces pyromanes » et les informe qu’ils seront tenus pour responsables de tout ce qui découlera de leur comportement irrévérencieux à l’endroit du Peuple sénégalais, et qu’ils seront traités à la hauteur de la gravité de leurs actes.

Par ailleurs, la COS/M23 dit suivre «de très près » le dialogue national, approuve cette démarche des acteurs toute sensibilité confondue, qui devrait aboutir à des consensus forts sur le processus électoral et lever, à l’occasion, toutes les difficultés et incohérences souvent soulignées et dénoncées par l’opposition sénégalaise et une partie de la société civile dans le déroulement des consultations et élections.

La COS/M23 espère à l’issue de ces rencontres, des conclusions conséquentes aux différentes préoccupations émises de part et d’autre, et recommande des actes totalement démarqués de compromissions sur le dos du Peuple.