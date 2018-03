« Ma semaine », par Ibrahima MANE, Journaliste-Philosophe : Au Sénégal, la campagne électorale pour la Présidentielle 2019 est désormais ouverte

Après que Idrissa Seck continue sa campagne électorale, en suivant le modèle de Macky Sall en 2012, Malick Gackou, lui aussi de son côté a commencé sa randonnée électorale.

Devant ces stratégies de l’opposition sénégalaise, le pouvoir sénégalais monte sur ses grands chevaux. Dans ce registre, le Premier ministre est allé au front en tirant à boulets rouges sur l’opposition, à commencer par le plus redoutable, le rusé Idrissa Seck contre qui va être déployé, voire même des ADM (Armes de dissuasion massives), car le plus grand adversaire de Macky Sall en 2019 sera Ndamal Kajoor et non point Khalifa Sall dont le sort semble être désormais scellé.

Donc, du point de vue du pouvoir, l’adversaire principal pour 2019 sera Idy. Aux dernières élections de 2012, Idrissa Seck avait rassemblée 7% de l’électorat. Lors des dernières très contestées Législatives de juillet 2017, la coalition gagnante Wattu Sénégal conduite par le Président Abdoulaye Wade avait eu 16,67 % des voix, alors que la coalition Manko Taxawu Sénégal conduite par Khalifa Ababacar Sall récoltait, difficilement, 11,72 %, malgré qu’elle soit portée par plusieurs leaders comme Malick Gackou, Mansour Sy Djamil, Mouhamadou Habiboulaye Dièye dit Bamba Dieye et Idrissa Seck.

Macky Sall a-t-il les moyens, tous les moyens, pour réussir à passer au premier tour en 2019, la campagne électorale nous le montrera.

En tout cas, il y a une sorte de campagne amorphe dans un contexte de crise économique.

Alors, qu’est-ce que le pouvoir a à offrir aux Sénégalais ? Quels rêves Macky Sall peut-il enfanter à ces électeurs ? Cette question est importante pour les Sénégalais.