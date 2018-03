Lutte : Malick Thiandoum juge sévère la sanction de Lac de Guiers 2

Ferloo.com- Interrogé sur les antennes de la RFM, le chroniqueur de lutte Malick Thiamdoum a jugé “sévère” la sanction infligée par le Commission national de gestion de la lutte (CNG) au lutteur d l’Ecurie Walo, Lac de Guiers 2.

“La sanction me parait sévère pour Lac de Guiers 2 qui est un lutteur discipliné. On pouvait le sanctionner verbalement, à défaut le suspendre pour un an avec six mois de sursis, en guise d’avertissement car Lac de Guiers 2 et un lutteur discipliné. Peut-être c’est le coup de l’émotion qu’il a parlé ainsi. Il perd trois: Il a perdu son combat contre Modou Lô, il a perdu ses 7 millions et voilà qu’il vient d’être suspendu pour un an”, a estimé Malick Thiamdoum qui s’attendait à cette sanction du lutteur pour sa sortie contre le CNG.

Le lutteur de l’écurie Walo a été suspendu par le CNG. Cette décision fait suite aux propos tenus par le lutteur, après sa défaite contre Modou Lo. L’instance dirigeante de la lutte a entendu Lac 2 le 3 mars dernier.