Selon un communiqué du Porte-parole national du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République, M. Seydou Guéye : « le 14 mars 2020, Son Excellence le Président Macky Sall a pris cinq (5) décisions importantes :

l’interdiction, pour une durée de 30 jours, de toutes les manifestations publiques sur l’ensemble du territoire national,

la suspension temporaire de l’accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes,

la suspension des enseignements dans les écoles et universités, pour une durée de 3 semaines, à compter du lundi 16 mars 2020,

le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés,

la suspension des formalités nationales liées aux pèlerinages pour l’année 2020 aux lieux saints de l’Islam et de la chrétienté ».

A l’en croire : « le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République se félicite de l’unanimité autour de ces mesures salutaires pour la santé des populations. Le Président de la République administre encore une fois, les preuves à son peuple et au monde entier qu’il est un leader qui sait prendre des décisions salutaires au moment opportun. Il donne ainsi, une leçon de courage, de sagesse et de responsabilité ».

Pour lui : « la qualité et la profondeur des mesures prises par le Président de la République, en complément du dispositif du dispositif de prévention, du plan de riposte et de prise en charge, rassurent quant à sa détermination, à freiner la propagation du virus, à renforcer la protection des populations ainsi que celle des personnels de santé et à guérir les malades ».

« Par ailleurs, indique-t-il, le formidable accueil que le peuple sénégalais, dans toutes ses composantes a accordé à ces mesures, atteste de son adhésion à la volonté du Président Sall de construire un consensus patriotique majeur, à la hauteur du péril qui menace notre nation ».

« Dès lors, ajoute-t-il le SEN félicite toutes les populations, les autorités religieuses et coutumières, les organisations politiques et de société civile, qui dans un élan patriotique et républicain, se mobilisent pour cette grande cause de nationale ».

Et de poursuivre : « le SEN exhorte tout le peuple sénégalais à accentuer cet élan de consensus et de solidarité contre cette crise sanitaire qui touche désormais le monde entier ».

Notre pays a très tôt engagé la bataille contre le Covid19 par la mise en branle de notre système de surveillance épidémiologique et la mise en place de moyens conséquents par le Président Macky Sall.

« C’est, dit M. Guéye, le lieu de féliciter le Ministre de la santé et l’ensemble des personnels de santé de notre pays qui ont fait preuve de détermination exemplaire, de leur sens élevé du devoir et surtout démontré leur compétence saluée de par le monde ».

Sous ce rapport, le SEN « appelle l’ensemble des composantes de notre nation, surtout nos vénérables guides religieux et coutumiers, à soutenir sans réserve le Chef de l’Etat dans ce combat que nous devons gagner dans l’unité et la cohésion ».

Enfin, la SEN « engage l’ensemble des responsables et militants du Parti et de Benno Bokk Yaakaar à soutenir partout l’effort d’information et de sensibilisation des populations sur le Covid19 et les mesures préventives édictées ».

Et de conclure : « en puisant dans nos traditions séculaires de solidarité et dans nos ressources morales, techniques et intellectuelles, le peuple sénégalais, sous la conduite du Chef de l’Etat, SEM Macky Sall, viendra à bout de cette crise sanitaire ».