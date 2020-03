Lutte contre le Coronavirus : Le Khalife général des khadre suspend sa tournée nationale…

A l’image des communautés Layènes, Tidianes et des Mourides qui ont accepté de se soumettre aux interdictions faites par le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, CHEIKHNA CHEIKH AYYAH Ould Cheikhna Cheikh TALIBOUYA Ould Cheikhna Cheikh SAAD-BOUH KHALIFE GENERAL DES KHADRES a suspendu sa tournée nationale. Lire son communiqué…

“Par la grâce d’Allah (SWT) qui a conféré SAYIDOUNA MUHAMMAD (PSL) le statut de Sceau des prophètes, Cheikhna Cheikh AYYAH ( يخّولدالش أياه يخّالش بوي الطالب (KHALIFE GENERAL DES KHADRES a pris la décision Historique de suspendre à compter, de ce jour, la tournée nationale du KHAYMA DE CHEIKHNA CHEIKH SAAD-BOUH à l’échelle du territoire national. Cette décision exceptionnelle marque son adhésion totale aux mesures à la fois importantes et urgentes prises par le Président Macky SALL pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Par la même occasion, Cheikhna Cheikh AYYAH invite toutes les cités religieuses khadres et les représentants du Khalife Général des Khadres à l’échelle des quatorze (14) régions du Sénégal à suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toutes les manifestations et autres regroupements. Cheikhna Cheikh AYYAH demande à la communauté musulmane et aux fidèles khadres de se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires et de rester sereins. Qu’Allah le Tout-Puissant protège le peuple sénégalais”.