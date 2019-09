LOUGA: Affrontement entre partisans de Moustapha Diop et ceux de Mamadou Mamour Diallo

Le quartier Montagne (Gadga) a été le théâtre d’affrontements entre camps politique du Maire Moustapha DIOP et celui du leader du mouvement ‘’Dolly Macky’’ Mamadou Mamour DIALLO. Les incidents ont eu lieu peu avant 19 heures ce dimanche 08 septembre 2019. Si ce n’était la promptitude de la Police à se présenter sur les lieux à temps et à s’interposer entre les franges en lutte, il y aurait eu dégâts matériels et corporels. Heureusement.

Quelles sont les raisons de tels face-à-face musclés entre militants de l’Alliance Pour la République (APR, mouvance présidentielle)?

À y voir de près, ces derniers temps, le camp de l’ex-DG des Domaines s’est beaucoup vidé de sa substance militante au profit de celui du Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Suffisant pour saisir toute opportunité pour user de la rixe contre l’autre ? À répondre par l’affirmative si l’on en croit à Djiby DIALLO, Adjoint au Maire de Louga et non moins partisan de l’édile de Louga. Selon lui qui présidait la réunion publique à proximité du domicile de Mamadou Mamour DIALLO n’est nullement une provocation. Et il ajoute que « quiconque est libre de se réunir sur toute l’étendue de la commune, et cela, quel que puisse être ses convictions ou son camp politique ». « Lorsqu’on a mal jusque dans la profondeur de son âme, on perd foi et loi », raille-t-il ses adversaires. Selon lui, « ce sont les partisans de Mamour qui nous ont attaqués à coup de projectiles alors que nous tenions notre réunion sur la place publique ». « Ce sont eux qui nous ont provoqués au contraire », a-t-il ajouté. « Si besoin en était, nous nous réunirions dans les mêmes conditions et au même lieu », conclut-il.

Selon des témoins de la scène, les partisans du camp de l’ex-Dg de Domaines seraient très remontés contre leurs adversaires pour avoir perpétré le débauchage de militants du mouvement dénommé Dolly Macky ces derniers temps. Pour rappel, les deux camps se sont livré ces derniers temps à une guerre des mots par presse interposée.

