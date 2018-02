L’OIF et les Chambres consulaires francophones renforcent leur coopération

Ferloo.com- L’OIF et la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF) ont signé, le 21 février 2018 au siège de l’OIF, en présence de la Secrétaire générale de la Francophonie et du Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de la région Paris Ile-de-France, un Mémoire d’entente pour renforcer leur collaboration et développer les échanges commerciaux de leurs membres respectifs.

Ce Mémoire d’entente, signé par l’Administrateur de l’OIF, Adama Ouane, et le président de la CPCCAF, Essohouna Meba, vise à accroître les synergies entre les programmes des deux institutions.

Trois mécanismes ont notamment été créés : un portail francophone des affaires, une plateforme internationale de règlement des litiges commerciaux dans la zone francophone et une plateforme d’échanges entre femmes entrepreneurs francophones.

Cette initiative doit permettre de renforcer la dimension économique de la Francophonie, de mieux accompagner le secteur privé et de favoriser le développement d’entreprises en Afrique et leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.