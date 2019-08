L’Occident veut-il dessiner la société sénégalaise de demain ?

Pourquoi veulent-ils nous faire croire que la polygamie est une ruine des vendanges engrangés, une véritable chute en lambeau ? Pour certains, elle est synonyme d’une haute trahison commise à l’encontre de la précédente épouse. Pour d’autres, elle est l’élément déclencheur de la dislocation de l’entité familiale.

En effet, ils ne s’essoufflent jamais de nous montrer constamment les revers de la médaille comme étant la règle constante de ladite pratique à travers des séries et autres téléfilms diffusés sur certains de nos petits écrans. De manière insidieuse, sans que nul n’en doute, ils installent confortablement leurs idéologies dans nos sociétés par le biais des médias et autres.

Contrairement à tout cet acharnement médiatique à l’endroit de la polygamie, cette dernière est véritablement source de bon nombre de vertus socio-économiques. En guise d’exemple : la décence, la fidélité, la probité, l’expansion économique et le bon aloi sans commune mesure.

Étant en parfaite adéquation avec les enseignements de l’ISLAM, cette pratique ne peut jamais être source de mal si le maître de céans respecte bel et bien les règles du jeu ainsi que les mesures d’accompagnements nécessaires.

Donc, en réalité, elle est une véritable solution pour remédier à plusieurs fléaux gangrenant notre société. À titre d’exemple : le vagabondage sexuel, la ”VIEILLE FILLE » et ses conséquences dans un monde où, d’après les rapports démographiques consultés, il existerait plus de femmes que d’hommes.

Les ONG anti-dieu et anti-valeur qui se réclament humanitaristes, voire humanistes, alors qu’elles ont des objectifs cachés et inavoués ne sont- elles pas juste la face apparente de l’iceberg ? N’aurait-il pas sous cet océan boueux et pâteux une force occulte et une manne financière comme les Occidentaux qui, par le biais de ces séries et consort, essaient de bien transposer cette idéologie prétentieuse et erronée sur la polygamie comme ils ont l’habitude de le faire sur d’autres sujets visant à déstabiliser toujours les garde-fous de nos valeurs ancestrales et socioculturelles ?

Ou bien, sommes-nous si naïfs au point de perdre nos repères en emboîtant le pas, sans raison garder, les Occidentaux dans leur vie inadaptée avec la nôtre ?

Quoi qu’il en soit, il est impératif qu’on sache que l’Occidental à qui nous voulons se référer sur ce sujet se permet d’adopter une vie de concubinage en parallèle de sa vie de couple sans aucune péripétie, car ce modèle de vie est cautionné par sa société dans laquelle, paradoxalement, la polygamie est formellement interdite par la loi.

Tandis que moi, sénégalais de confession musulmane, ni ma société ni ma religion n’acceptent que j’aie une femme en dehors de ma vie matrimoniale, car, ça rame à contre courant avec nos valeurs cultuelles et culturelles.

Donc, à la lumière de ce contraste on y constante une ambivalence occidentale avérée, qui d’une part accepte que l’époux ait le privilège d’avoir une ou des amantes à côté, mais d’autre part se permet de rejeter catégoriquement la polygamie au point de la juger comme quelque chose de nocive pour une quelconque société voire inappropriée à la civilisation factuelle de ce monde. Que préfériez-vous ?

Etre à la quête d’une nouvelle amante et de la substituer par une autre proie une fois que la libido est satisfaite au détriment des dégâts catastrophiques que cela peut engendrer dans la société (l‘entremêlement des ascendances, la propagation des maladies sexuellement transmissibles, l’infidélité et la prostitution), ou adopter la polygamie qui est une véritable potion contre tous ces fléaux cités ?

Pour noter toujours le paradoxe occidental, ils nous tympanisent à chaque fois en ce qui concerne le respect du droit des minorités inhérent particulièrement à leur orientation sexuelle. Mais ceci ne vise qu’à promouvoir l’homosexualité qui est en effet un acte contre-nature qui heurte toutes nos valeurs traditionnelles. Par contre, ils n’arrivent pas à accepter la polygamie qui est au moins dans la logique et l’ordre de la nature humaine, car ça se passe avec des sexes opposés.

Cela ne veut pas dire que nous donnons le feu vert aux hommes afin qu’ils se jettent dans la gueule du loup éperdument en optant pour la polygamie vaille que vaille et à tout prix. Je suis dans la logique de dire NON à la mauvaise image que certaines personnes ou entités veulent véhiculer en redorant parfaitement l’étiquette de ce bienfait social.

Le choix d’embrasser la polygamie est un choix de vie complexe, du coup, cela nécessite qu’on y aille mollo-mollo avec une réflexion profonde avant de prendre une quelconque décision pour ne pas s’exposer, soi-même, à des risques pourtant évitables.

J’en déduis pour dire, NON à l’arrogance occidentale hystériques de toutes ses formes, et faisons-nous en un combat quotidien afin de bien préserver nos valeurs spécifiques.

Aboubacre Thiebo CISSE

