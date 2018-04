Liverpool bat Manchester City et file en demi-finale pour la première fois depuis 10 ans

Après avoir gagné 3-0 à domicile, Liverpool s’est imposé 2-1 sur le terrain de Manchester City. Les Reds sont dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis dix ans.

Le match : 1-2

Une nouvelle fois, Jürgen Klopp a donné la leçon à Pep Guardiola. L’entraîneur allemand a battu son homologue espagnol pour la huitième fois en douze duels. La semaine dernière, Liverpool avait étouffé Manchester City après une première période de rêve (3-0). Ce mardi (2-1), les Reds ont souffert tous ensemble durant les 45 premières minutes. Le but de Gabriel Jesus dès la 2e, entaché d’une faute de Sterling sur van Dijk au départ, aurait pu les perturber. Mais ils ont été en grande réussite… défensive. D’abord autour de la 20e minute, sur un énorme temps fort adverse. Puis juste avant la pause quand Bernardo Silva a tiré sur le poteau (41e) puis quand l’arbitre a refusé un but à Sané alors qu’il n’y avait pas hors-jeu (42e, voir par ailleurs).

Les Reds, encore très équilibrés malgré la suspension de leur capitaine Henderson, ont tenu le choc alors qu’ils n’ont bénéficié que de 29% de possession de balle avant la pause. Ils ont surtout profité du passage de City en 4-2-3-1 pour reprendre le contrôle du jeu. L’inévitable Salah a égalisé à la 56e, son 39e but de la saison toutes compétitions confondues. Encore friables en défense, les Citizens ont immédiatement sombré. Les entrées d’Agüero et Gündogan n’ont rien changé. Otamendi, très critiqué ces dernières semaines et totalement hors du coup ce mardi, a offert le deuxième but à l’infatigable Roberto Firmino (77e). Pour la première fois depuis dix ans, Liverpool jouera une demi-finale de Ligue des champions. C’est totalement mérité.

Le tournant : Le but refusé à Sané

Ce quart de finale a sûrement basculé à la 42e. Manchester City menait alors 1-0 et a bien cru avoir marqué un deuxième but par l’intermédiaire de Leroy Sané. Absolument pas hors-jeu sur la passe lobée de De Bruyne, l’Allemand a vu le ballon lui revenir dessus après une déviation de Milner. Il a pu pousser le ballon au fond des filets mais l’arbitre a refusé le but. A tort. Une deuxième réalisation à cet instant de la rencontre, juste avant la pause, aurait sûrement rendu la tâche des Reds beaucoup plus ardue. Fou de rage, Pep Guardiola a été expulsé par M.Mateu Lahoz, un arbitre qu’il avait critiqué la saison dernière après l’élimination contre Monaco. Sans leur mentor sur le banc, les Citizens ont coulé après la pause.

Lequipe.fr