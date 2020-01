Libération de Guy Marius Sagna : La diaspora africaine à Bruxelles s’invite dans le combat

Quelques avant que le Collectif Nio Lànk et les étudiants n’envahissent la rue pour exiger la libération de l’activiste Guy Marius Sagna, la diaspora africaine à Bruxelles s’invite dans le combat à travers un communiqué. C’était lors du Café Politique organisé le samedi 25 Janvier 2020, dernier à Bruxelles, capitale de l’Union Européenne sur les thèmes du franc CFA et de l’Eco, le collectif SORTIR DU FRANC CFA et l’association belge AFRICADEBATS ont profité de cet événement réunissant la diaspora pour dénoncer fermement l’arrestation «injuste et arbitraire» de l’activiste sénégalais Guy-Marie SAGNA par la justice sénégalaise « aux ordres » de Macky SALL.

Selon les signataires de la déclaration (Olivier DOSSOU, Coordonnateur de l’association AfricaDebats ; Makhoudia DIOUF, Coordonnateur du Collectif Sortir du franc CFA ; Ibou Sy, représentant du Collectif Sortir du franc CFA au Mali, Moustapha DIOP, représentant du Collectif Sortir du franc CFA en Italie) c’est «parce qu’il a osé critiquer les compromissions du Président Macky SALL avec la France, sur le franc CFA notamment, parce qu’il a combattu les dérives antidémocratiques et autoritaires au Sénégal, parce qu’il a dénoncé le népotisme et la mal gouvernance au Sénégal que Guy-Marie SAGNA est emprisonné depuis le 29 novembre 2019 et toutes les demandes de libération ont été injustement refusées par le procureur de la république ».

Ces derniers de poursuivre : «Aussi, nous avons le sentiment que Macky SALL s’acharne sur l’activiste Guy-Marie SAGNA pour uniquement faire plaisir à Emmanuel MACRON. Le Président français avait, en effet, intimé l’ordre aux chefs d’Etats africains de faire taire tous ceux qui luttent contre l’impérialisme de la France sur le sol africain ». Et d’après elles, « le bâillonnement de Guy-Marie SAGNA n’a pas eu l’effet escompté, la jeunesse africaine et de la diaspora continuent de dénoncer ce qui se passe au Sénégal et de plus en plus d’Africains se reconnaissent dans ce combat contre la françafrique. Le message est donc clair ! « Ce Président de la république » instrumentalise la justice de son pays au mépris des valeurs démocratiques sénégalaises que ces prédécesseurs à la tête de l’Etat (Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade) avaient toujours préservées».

Le collectif SORTIR DU FRANC CFA et l’association belge AFRICADEBATS estiment qu’ «ainsi en emprisonnant sans raisons Guy-Marie SAGNA et ses compagnons, le Président Macky SALL cherche également à installer un climat de terreur dans son pays qui fut jadis, un modèle de démocratie dans le monde. Pas surprenant que l’ONG Economist Intelligence Unit, dans le dernier rapport sur la démocratie dans le monde, ait déclassé le Sénégal de neuf places, à la 82e place mondiale sur la liste des pays les moins démocratiques au monde. Le Président Macky SALL est coutumier des faits ».

Qui révèlent qu’avant «la présidentielle sénégalaise de 2019, conscient sur ses faibles chances d’être réélu, il avait tout fait pour empêcher le candidat Khalifa SALL de se présenter à l’élection présidentielle en le maintenant en prison.

Karim Wade, le fils de l’ancien Président Abdoulaye WADE, avait été aussi empêché de briguer le suffrage universel des Sénégalais et est depuis déporté par le régime SALL. On le voit donc, avec Macky SALL à la tête du Sénégal, l’on constate des violations quotidiennes des règles élémentaires de la démocratie, des libertés individuelles et une montée de la corruption.

Par cet appel, nous soutenons toutes les initiatives en Afrique, au sein de la diaspora africaine et sénégalaise pour faire libérer Guy-Marie SAGNA, comme la manifestation prévue ce samedi 1er février 2020 à Paris par la diaspora sénégalaise pour exiger la libération immédiate de leur compatriote ».