L’humilité évidente de Sadio Mané

Cette semaine, BBC Afrique présente les cinq joueurs nommés pour le trophée BBC du footballeur africain 2018.

En première position, Sadio Mané, l’attaquant de Liverpool et du Sénégal.

Après avoir marqué le premier but lors de la victoire 2-1 de Liverpool à Leicester City au début du mois de septembre, Sadio Mané aurait pu se contenter de célébrer.

Mais le modeste attaquant sénégalais de 26 ans a préféré aider au nettoyage des toilettes d’une mosquée de Liverpool.

L’image, largement partagée sur les réseaux sociaux, contrastait de manière frappante avec l’image stéréotypée du footballeur « choyé » de la Premier League.

Mané est heureux d’être à l’écart des projecteurs, selon l’imam de la mosquée Al Rahma, dans le quartier de Toxteth à Liverpool.

« Sadio a demandé qu’aucune vidéo ne soit envoyée. Il voulait rester discret et ne le faisait pas pour la publicité », a déclaré Abu Usamah Al-Tahabi.

« Il vient souvent à la mosquée. Chez lui, il a une Bentley, mais il vient à nous dans une voiture banale, alors il est incognito. »

« Ce n’est pas quelqu’un qui recherche la lumière. Il n’y a pas d’arrogance. »Cette humilité est évidente chez Mané.

Avant la finale de la Ligue des champions en mai, il a offert des maillots de Liverpool aux habitants de sa ville natale de Bambali au Sénégal.

« Il y en a 2 000 dans le village. J’ai acheté 300 maillots de Liverpool à envoyer aux habitants du village, afin que les supporteurs puissent s’habiller pour regarder la finale », a déclaré Mané.

C’est à Bambali que Mané a assisté au retour célèbre de Liverpool contre le Milan AC pour remporter la finale de la Ligue des champions 2005, à l’âge de 13 ans.

Son domicile n’est jamais loin de son esprit.

« Sadio vient d’une communauté pauvre. C’est le genre de gars qui va aider. Il a beaucoup d’initiatives et a contribué à la construction d’une mosquée dans son village d’origine », a ajouté Al-Thabi.

« Il est très abordable et un peu timide »

La personnalité de Mané l’a également aidé à devenir un favori des supporters de Liverpool.

« Les fans l’aiment parce qu’il est humble. À Liverpool, la pire chose à faire est d’être sûr de soi. Il n’est pas du tout comme ça », déclare John Gibbons du podcast The Anfield Wrap. Gibbons explique que « tout le monde à Liverpool trouve Mané vraiment abordable » et explique comment une rencontre fortuite avec un fan dans un supermarché met en valeur son caractère discret.

« Il faisait des emplettes dans un supermarché en costume traditionnel lorsqu’un fan tenant un bébé a demandé une photo.

« Mané est alors là, tenant le bébé et souriant. C’est le fait qu’il est dans un supermarché normal. Beaucoup de personnes qui l’ont rencontré ont dit qu’il était très abordable et un peu timide. »

Sur le terrain, Mané est également heureux de se mettre en retrait pour le bénéfice de l’équipe.

« Quand Liverpool l’a signé, il était à droite et était probablement le joueur de la saison. Ensuite, nous signons [Mohamed] Salah et Sadio passe à gauche », a déclaré Gibbons.

« Il n’a fait aucune réclamation et a poursuivi […] pendant que Salah était la star. »

Mané n’est pas un homme qui réclame des comptes. Dans un match récent contre Arsenal, il avait un but incorrectement exclu pour hors-jeu.

Lors de son entretien après le match, il a refusé de critiquer les officiels et a même évoqué la journée d’ouverture de la saison.

Ce désintéressement n’est pas une surprise pour Mike Hughes de BBC Radio Merseyside Sport.

« Après un match, j’essaie de le faire décrire le rôle important qu’il a joué, mais il a toujours hâte de minimiser son rôle et de bousculer tous les autres membres de l’équipe.

« Cela montre juste le caractère de l’homme. »

« L’un de mes meilleurs jours à ce jour dans le football »

Dans une équipe de Liverpool qui continue à progresser sous la direction de Jurgen Klopp, Mané reste un artiste hors pair.

Il était un membre essentiel de l’équipe qui a atteint la finale de la Ligue des champions, inscrivant 10 buts dans la compétition.

Il a également terminé la saison de Premier League avec 10 buts, jouant un rôle clé dans le redoutable avant-match des Reds, aux côtés de Roberto Firmino et Salah.

Mané, qui est arrivé à Anfield via Metz, le Red Bull Salzburg et Southampton, est ensuite devenu le premier joueur sénégalais à marquer un but en finale de la Ligue des champions.

En dépit de ses efforts, le Real Madrid s’est imposé 3: 1, procurant à Mané un souvenir aigre-doux de l’occasion.

« J’ai marqué en finale de la Ligue des champions. J’étais très heureux, mais après, le résultat est plus important », a-t-il déclaré.

Mané n’a pas mis longtemps à surmonter le résultat décevant en Ukraine, alors qu’il se dirigeait vers la Coupe du monde en Russie avec le Sénégal.

Lors du deuxième match de groupe de son équipe contre le Japon à Ekaterinbourg, Mané a inscrit son premier but en phase finale de la Coupe du monde.

« L’un de mes meilleurs jours à ce jour dans le football », a été la description donnée par Mané. Ce fut aussi un moment de rachat sur la scène internationale.

En janvier 2017, Mané avait raté le but lors d’une séance de tirs au but contre le Cameroun en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Le Cameroun l’emportait avec le prochain coup de pied et Mané, inconsolable, était aidé par ses coéquipiers.

Mané, qui vient de signer un nouveau contrat à long terme avec Liverpool, a également prospéré en Premier League cette saison, avec six buts dans les 13 matchs d’ouverture des Reds. (Avec BBC)