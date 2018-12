Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République,

Excellence Monsieur le Président de la République,

Nous, responsables, cadres, leaders d’opinion et membres de tous mouvements de soutien de la commune de la Médina, après observation et analyse de la situation politique des cinq dernières années, avons, ensemble, décidé de mettre en place une structure d’alerte et de veille politique, dénommée « Alternative Gagnante » dont l’ objectif principal est votre réélection, dès le premier tour, à la présidentielle de février 2019.

En effet, c’est conscient des enjeux des futures échéances électorales, que nous avons pensé taire toutes nos divergences et nous unir comme un seul homme pour défendre le bilan fort élogieux de vos réalisations depuis que vous avez été porté à la magistrature suprême.

Vous avez engagé avec le PSE, Monsieur le Président, les ruptures qui permettent d’inscrire le Sénégal sur la nouvelle trajectoire de développement « l’horizon 2035 ».

Vos actions visent à relever durablement le potentiel de croissance, stimuler la créativité et l’initiative privée afin de satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être.

« Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit», voilà les orientations stratégiques qui guident les initiatives que vous avez prises pour traduire cette vision en résultats tangibles, pour le bénéfice exclusif des populations de ce pays.

La Médina qui largement bénéficié de votre programme ne doit pas rester derrière.

C’est tout le sens d’une redynamisation de ce groupe constitué majoritairement de militants de la première heure qui avaient choisi de vous accompagner depuis le Dekkal Ngor en 2008.

Il vous réaffirme son engagement invétéré à vous accompagner pour un succès éclatant dès le premier tour à l’élection présidentielle de février 2019.

Ce groupe a, pour rappel, engagé et gagné trois élections à la Médina : le premier et le second tour de l’élection présidentielle de 2012 ainsi que les élections législatives de 2012.

Par la suite les changements intervenus dans le management à la tête du parti au niveau local, ont contribué à saper l’entente et la cohésion qui faisaient notre force, plombant ainsi toutes nos actions et nous conduire à la perte de toutes les élections suivantes, face à des coalitions mieux organisées.

Une gestion gabégique, inefficace voire inefficiente des ressources, tant humaines (électorat), matérielles que financières et politiques de la coalition BBY au niveau de la Médina, est encore passée par là.

Monsieur le Président saviez-vous qu’à la Médina il existe un Benno VIP, groupe très fermé et constitué uniquement de militants ou partisans devenus responsables par le seul fait d’une nomination ?

Dans le passé, multiples actions d’alerte ont été initiées mais combattues.

Déjà dès 2014, l’entité dénommée IRM (Initiative de Réflexion pour la réorganisation politique de la Médina), regroupant l’essentiel des leaders, fut la première alerte pour fustiger et dénoncer certains agissements.

Cette action sera suivie en janvier 2018 par la sortie spontanée des jeunes de la COJER locale qui nous citons : « dénoncent un manque de considération notoire, et cela en dépit d’un engagement et un dévouement sans commune mesure pour la cause de l’Alliance pour la République (APR) ».

Enfin la sortie de la CCR/Medina, un mois plus tard, en février 2018, qui est largement revenue dans son analyse sur l’entière et unique responsabilité dans cette désastreuse situation du soi-disant coordonnateur de BBY/ Médina.

Nombre d’articles de presse et de contributions sont à notre actif pour déplorer et dénoncer ces situations catastrophiques pour notre coalition.

Nos principaux responsables, et surtout notre coordonnateur, ont fini de démontrer leur carence, leur manque de vision politique et de leadership. Le terrain politique actuel s’exprime clairement de lui-même dans ce désarroi qui a fini de faire sa propre publicité.

Excellence Monsieur le Président, c’est fort de tant d’arguments et suivant une démarche participative et inclusive, que nous avons initié la réflexion pour voir les solutions les plus appropriées à apporter afin de redorer le blason de notre parti dans cette commune qui a un fort potentiel dans la capitale de ce pays.

Aussi des actions ont-elles été entreprises et ont consisté à :

Repérer et rencontrer un ensemble de leaders mais aussi de militants de la 1 ère heure ; ceux-ci étant tous découragés et touchés par l’incompétence évoquée ci-haut du responsable ;

heure ; ceux-ci étant tous découragés et touchés par l’incompétence évoquée ci-haut du responsable ; Analyser de façon approfondie les résultats des réflexions issues de ces rencontres ;

Organiser un point de presse pour informer largement sur les objectifs de la structure ;

Elaborer une feuille de route jusqu’en février 2019 ;

Elaborer un plan d’action adapté pour gérer efficacement et de manière durable toute la problématique politique de la Médina.

Excellence, Monsieur le Président, voilà la volonté de ce groupe de fidèles (le nom de chaque signataire vous rappellera bien des choses) parmi les fidèles qui a pris la ferme résolution d’être toujours à vos côtés pour un devenir meilleur du Sénégal et des Sénégalais.

Monsieur le Président ce groupe doit être soutenu dans son élan et dans ses légitimes initiatives.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération. Ont signé :