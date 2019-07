Lettre au PDG de Total (Collectif citoyen des Sénégalais de France pour la défense des ressources naturelles)

Collectif Citoyen des Sénégalais de France pour la Défense des Ressources Naturelles

Paris le 04 Juillet 2019

E-mail : collectifsenegalais@yahoo.com

A Monsieur Patrick Pouyané,

Président-Directeur général du groupe Total

Tour Coupole, 2 Pl. Jean Millier, 92078 Paris La Défense

Objet : Transparence dans les contrats entre le gouvernement Sénégalais et Total

Monsieur,

Nous sommes des citoyens sénégalais résidant en France, constitués en collectif pour défendre les ressources naturelles du peuple sénégalais. Et, c’est à ce titre que nous nous adressons à vous.

L’article 25 de la Constitution du Sénégal stipule que : «Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables. […]».

Par conséquent nous venons dénoncer, vigoureusement, votre démarche néocoloniale qui symbolise le nouveau visage de la Françafrique. Comment Total a-t-il pu emporter le contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures ultra deep offshore (udo) alors que son offre, l’issue de la procédure de sélection des candidats était classée en 5em . Une place arrachée au final en totale violation des lois de notre république, non sans oublier de faire “démissionner au passage un ministre de la République”! Car, avec la complicité d’un président corrompu, Total et des compagnies pétrolières sont en train de sacrifier l’avenir économique du Sénégal en s’accaparant de ses ressources sans contrepartie juste, sans une rémunération juste, ruiner le fragile processus démocratique en construction depuis l’indépendance du pays et de semer les graines de la guerre civile au Sénégal.

Cette ingérence de votre multinationale qui vise à spolier le peuple Sénégalais de ses richesses pour le contraindre à vivre dans la pauvreté et le sous-développement est une violation flagrante du droit international dont vous aurez à répondre.