Lettre À Me WADE : Le député Mor KANE barre sa signature

Cité parmi les signataires de lettre qui est en passe de mettre le PDS sens dessus dessous, le député libéral Mor KANE a tenu à apporter un démenti.

Dans une note, le non moins président de la Fédération PDS-Espagne prend ses distances des signataires et marque son soutien à Me WADE.

« Par la présente, je tiens à vous signaler que l’article paru dans la presse de ce lundi 10 Septembre 2018, intitulé « Des députes et conseillers locaux demandent à Me WADE de choisir un autre candidat, ne me concerne aucunement et je n’en fais pas partie », souligne-t-il. Avant d’indiquer : « le candidat Karim Meissa WADE, a été choisi par le Parti, au terme d’un congrès pendant lequel des élections ont été organisées pour choisir un candidat. Par conséquent, Karim WADE reste mon candidat et j’envisage poursuivre le combat à ses côtés ». (WALFNet)