L’Etat saoudien mobilise des financements de 35,6 milliards F Cfa pour l’agriculture sénégalaise

Ferloo.com- Dans le cadre de la préparation du deuxième (2ème) Groupe Consultatif sous le magistère de son Excellence M. Mayky SALL, Président de la République, pour le financement du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) dans sa phase 2 du Plan Sénégal Emergent (PSE), prévu les 17 et 18 décembre 2018, à Paris (France), le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Monsieur Amadou BA, a procédé à la signature les 03 et 04 décembre 2018, de deux (2) accords de financement d’un montant total de 61,5 millions de dollars US, soit 35,6 milliards de FCFA:

l’un avec le Fonds Saoudien de Développement (FSD) pour un montant de 11,5 millions de dollars US, soit 6,6 milliards de francs CFA, destiné à la mise en œuvre du projet de réhabilitation et d’extension des casiers de la cuvette de Savoigne sur une superficie de 394 ha. Ledit projet s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR) ;

l’autre avec la Société Islamique pour le Financement du Commerce International (ITFC), pour un montant de 50 millions de dollars US, soit 29 milliards de FCFA, au titre du financement par la SONACOS de son programme de collecte de graines d’arachide 2018/2019.