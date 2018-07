LES VACANCES CITOYENNES 2018 SOUS LE SIGNE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN VOLONTAIRE

L’édition 2018 des vacances citoyennes, placée sous le thème ‘’Engagement citoyen et volontaire pour un Sénégal de tous’’, sera organisée du 1er août au 30 septembre sur l’étendue du territoire national, annonce un communiqué de presse transmis à l’APS.

Le texte annonce ‘’l’implication du plus grand nombre d’acteurs possible, étatiques et non étatiques, pour en particulier venir en aide aux populations les plus vulnérables, directement ou par le biais de politiques publiques’’.

Les vacances citoyennes, ‘’un cadre d’éducation par l’action’’, ‘’offrent en même temps des opportunités de mettre en exergue les valeurs fondamentales qui donnent à la citoyenneté tout son sens, principalement la solidarité et le volontariat’’.

Source:APS