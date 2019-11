Les travailleurs de l’Hydraulique réclament la tête de Mansour Faye  et de Lansana Gangni Sakho

Réunis ce samedi 16 novembre 2019 dans les locaux de ladite société sur invitation du syndicat. À l’issue de la rencontre, les participants ont pris de grandes décisions.

La mobilisation était à son comble à l’appel du syndicat des travailleurs de l’hydraulique ayant à sa tête Yélly COULIBALY en tournée nationale. À l’ordre du jour de cette rencontre avec la presse, les « informations sur le contrat de performances entre les travailleurs de l’hydraulique et l’OFOR issues des réformes institutionnelles de ce secteur ». Il s’agissait de la question relative aux avantages accordés à cette tranche de travailleurs laissé en rade.

La nouvelle a littéralement bouleversé les syndiqués et donné lieu à de véritables scènes d’indignation et de colère. À la limite révoltée, les travailleurs ont mis à prix la tête et du ministre de tutelle Mansour FAYE et du directeur de l’OFOR, Lanssana Gagny SAKHO censés être leurs bourreaux. Ils réclament leur démission et menacent de passer à la vitesse supérieure. (LOUGAWEBMEDIAS)