Les téléphones portables, les tablettes et le WiFi pourraient vous tuer à petit feu

De nos jours, il est presque devenu impossible d’éviter les ondes électromagnétiques. Le téléphone portable, les tablettes et le Wifi sont partout : que ce soit dans nos maisons, dans les écoles, sur nos lieux de travail et même dans les centres commerciaux et les lieux publics, nous sommes constamment assaillis par ces ondes pourtant nocives pour notre organisme.

Que sont les ondes électromagnétiques ?

Les ondes électromagnétiques sont des particules qui se déplacent dans l’espace en oscillant et suivant une trajectoire en ligne droite. Elles portent une charge électrique et une charge magnétique.

Les ondes électromagnétiques ont toutes la même vitesse. Elles se différencient toutefois entre elles par leur longueur d’onde et leur fréquence d’oscillation.

Le spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique est le classement des ondes selon leur fréquence. Les ondes à haute fréquence ont plus d’énergie et sont les plus dangereuses pour les êtres vivants. Les rayons ultraviolets et les rayons X en font partie. Quant aux ondes à basse fréquence, nous y baignons littéralement, et on peut citer parmi elles les rayons infrarouges, les ondes radio ou les microondes. Les ondes radio et les micro-ondes sont celles que nos appareils émettent principalement.

Montée de l’inquiétude au sujet des ondes

A l’heure où les opérateurs téléphoniques développent le futur réseau 5G, un réseau plus rapide et plus puissant, sur des fréquences de près de 3 GHz, les ondes électromagnétiques suscitent de plus en plus d’inquiétudes et de méfiance quant à leur impact sur les organismes vivants.

Les dommages du wifi et autres ondes électromagnétiques

Une exposition aussi extrême que la nôtre et quasi-constante est tout sauf anodine et entraîne en effet toute une foule de réactions anormales dans notre organisme, dont voici quelques exemples :

– Les personnes qui ont tendance à utiliser le WiFi le soir avant de dormir ont rapporté rencontrer des problèmes d’insomnie tels que des difficultés d’endormissement ou un sommeil de moins bonne qualité.

– D’après certaines études, le WiFi et les réseaux mobiles peuvent nuire au bon développement des fœtus dans le ventre de leur mère ainsi qu’à leur santé future. Une exposition prénatale à des rayonnements électromagnétiques a ainsi été corrélée à un risque accru d’asthme et d’obésité chez les jeunes enfants.

– Une étude Danoise a révélé que le rayonnement électromagnétique empêchait la croissance des plantes lorsque l’on plaçait des graines près d’un routeur, par rapport à un environnement sans rayonnement.

– Nous savions que la chaleur des ordinateurs portables pouvait tuer les spermatozoïdes, mais le rayonnement des téléphones peut aussi, en entrainant la production de radicaux libres, causer des modifications dans l’ADN des spermatozoïdes et ralentir leur mobilité.

– Les ondes WiFi peuvent aussi augmenter et perturber le rythme cardiaque.

Voici quelques conseils pour limiter votre exposition aux champs électromagnétiques :

– Tenez votre téléphone portable le plus loin possible de vous en tous temps, que ce soit lorsque vous dormez comme en journée

– Ne rangez pas votre téléphone portable dans un endroit où il est en contact direct avec vous, comme par exemple dans votre poche

– Privilégiez la connexion de vos appareils à internet par câble plutôt que par WiFi

– Désactivez le WiFi avant d’aller dormir

– Désactivez le WiFi lorsque vous sortez de chez vous, pour protéger vos voisins et vos animaux domestiques

– Placez le routeur dans un endroit éloigné des pièces où vous et votre famille passez le plus de temps

– Ne laissez pas vos enfants jouer avec les téléphones et les tablettes et ne leur en offrez pas

– Passez moins de temps dans les lieux les plus exposés et plus de temps dans la nature en plein air

– Mettez de temps en temps votre téléphone en mode avion

– Evitez les écouteurs Bluetooth qui fonctionnent comme des mini antennes WiFi

– Ne posez pas votre ordinateur ni votre tablette contre vous et sur vos cuisses

– Débranchez vos appareils lorsque vous les utilisez car ils émettent plus de rayonnement lorsqu’ils sont branchés que lorsqu’ils sont sur batterie.

– Evitez les gadgets comme les montres connectées qui émettent un rayonnement constant (santeplusmag)