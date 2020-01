Les prix à l’importation en repli de 1% en novembre (ANSD)

Les prix des produits à l’importation ont enregistré une baisse de 1 % en novembre en comparaison de leur niveau du mois précédent, a-t-on appris l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Ce recul fait suite à celui des prix énergie et lubrifiant (-3,6%), du groupe ‘’alimentation-boisson-tabac’’ (-1,9%) et des matières premières animales et végétales (-1,6%), relève la structure dans une note sur les indices mensuels des prix du commerce extérieur.

Le document consulté par l’APS fait cependant état d’une atténuation de cette tendance baissière par un regain des coûts des produits finis destinés à la consommation finale (+5, 9 %) et ‘’autres demi-produits’’ (+1, 4 %).

Comparés à leur niveau de novembre 2018, les prix des produits à l’importation ont connu une hausse de 0, 3 %, tandis que sur les onze premiers mois de 2019, ils se sont relevés de 0, 2 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente, fait savoir l’ANSD.

Il est également fait état d’une augmentation de 1, 4 % des prix des produits volatils à l’importation, alors que les coûts des produits sous-jacents se sont contractés de 1, 2 % en novembre dernier.

En comparaison de leur niveau de novembre 2018, les prix des produits volatils à l’importation ont progressé 7, 5 %. Sur la même période, les coûts des produits sous-jacents ont augmenté de 0, 7 %, et ceux des produits volatils ont diminué de 1, 9 %, peut-on lire sur le rapport.

Repli des prix à l’exportation

Dans le même temps, un repli de 3, 6 % a été enregistré en novembre dernier les prix des produits à l’exportation, en lien notamment avec le recul des coûts de l’énergie et des lubrifiants (-9, 9 %), de celui des matières premières animales et végétales (-7, 5 %) et ‘’autres demi-produits (-2, 1 %), fait-on savoir de même source.

L’ANSD souligne toutefois que le renchérissement des produits des produits finis destinés à la consommation (+11,6%) et celui de l’or industriel (+11,1%) avaient atténué le fléchissement des prix des produits à l’exportation.

Comparativement à novembre 2018, les prix des produits à l’exportation ont enregistré un repli de 0, 5%, tandis que sur les onze premiers mois de 2019, ils se sont contractés de 0, 1%.

S’agissant des prix des produits volatils et ceux des produits sous-jacents à l’exportation, des baisses respectives de 4, 1 % et 3, 6 % ont été enregistrées en novembre dernier.

Par rapport à novembre 2018, les prix des produits sous-jacents se sont repliés de 0, 5% et ceux des produits volatiles de 0, 1 %. Sur les onze premiers mois de 2019, les produits volatiles à l’exportation se sont renchéris de 4, 9 % tandis que ceux des produits sous-jacents ont chuté de 1 %, détaille le rapport. (APS)