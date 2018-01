Les polygames ont une espérance de vie Plus longue que les monogames

Yakasai, qui a plusieurs épouses et enfants, affirme que la monogamie réduit l’espérance de vie.

« Ceux qui croient que la polygamie réduit l’espérance de vie ont tort! Ils ne parlent pas avec de l’expérience. De nombreux facteurs influencent l’espérance de vie. Dans certains pays comme l’Afghanistan, le Pakistan, l’Iran, etc., il y a le problème de la pauvreté et de l’analphabétisme. À cause de cela, les gens ne sont pas capables de bien s’occuper de leurs enfants.

« J’ai lu un article sur WhatsApp écrit par un expert. L’article note que les polygames vivent plus longtemps que ceux qui ont une seule femme, et je suis d’accord ».

Interrogé sur la façon dont il gère la rivalité entre ses nombreuses épouses, il a ajouté :

« C’est notre culture. Cela dépend de qui elles sont. Parfois, elles parviennent à vivre ensemble paisiblement mais parfois, elles se querellent entre elles. D’après mon expérience, ce qui conduit souvent à une telle querelle est l’incapacité ou le refus des plus jeunes de se soumettre aux plus âgées ».

« Mais dans certains cas, ils vivent en paix les unes avec les autres, de sorte que vous ne croiriez pas qu’elles ont un même mari ».

À 91 ans, M. Yakasai affirme être un homme comblé. Aujourd’hui, il a 19 enfants survivants et 88 petits enfants.

ebenemag