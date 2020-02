Les pays de la Cédéao à la recherche d’une stratégie contre le coronavirus

Les ministres de la santé des pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) se sont réunis, vendredi 14 février, à Bamako, pour élaborer une stratégie afin de faire face à de nouveaux cas de coronavirus. À Bamako, les ministres ont notamment décidé de renforcer la coopération alors qu’un premier cas de contamination en Afrique a été constaté en Égypte. Lire le communiqué qui a sanctionné cette rencontre.

1. La réunion d’urgence des Ministres de la Santé de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la préparation et la réponse regionale à l’épidémie de la maladie au nouveau Coronavirus Covid-19 en Chine, s’est tenue à l’Hôtel Sheraton à Bamako, République du Mali, le 14 février 2020.

2. La réunion a été déclarée ouverte par le Premier Ministre du Mali au nom du Président

Ibrahim Boubacar Keita. La ceremonie d’ouverture a enregistré la participation des hauts

fonctionnaires du gouvernement du Mali, des membres du corps diplomatique et des

partenaires concernés.

3. Les ministres ont souligné l’urgence de la situation actuelle concernant le Covid19, à l’origine de la convocation de cette réunion pour convenir des stratégies de protection de la population de la région.

4. Suite aux présentations d’experts sur la situation qui prévaut à l’échelle mondiale, les

processus actuellement en place dans la région et l’état de préparation des laboratoires, les ministres ont décidé de ce qui suit :

• Renforcer la coordination, la communication et la collaboration entre les États

membres en matière de préparation à l’épidémie de Covid-19, y compris la

collaboration transfrontalière ;

• Renforcer les mesures de surveillance et de management de Covid 19 en particulier aux

points d’entrée (voie aérienne, terrestre et maritime);

• Renforcer la communication afin que le public reçoive des informations précises,

appropriées et opportunes au sujet de l’épidémie ;

• Renforcer d’urgence les capacités nationales essentielles pour le diagnostic et la prise

en charge des cas

• Élaborer un plan stratégique de préparation régionale, assorti de prévision de dépenses,

basé sur les priorités des États membres qui sera finance par les Gouvernements, les

partenaires et le secteur prive ;

• Promouvoir les efforts nationaux multisectoriels à partir de l’approche une seule santé

pour mettre à profit l’impact ;

• Mettre en œuvre des mesures plus concrètes pour assurer la disponibilité des

fournitures médicales essentielles, y compris le matériel de laboratoire, et les

équipements de protection individuelle dans la région ;

• Travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes des gouvernements

nationaux et du gouvernement chinois pour surveiller l’état de santé et assurer le bienêtre de nos citoyens résidant en Chine.

5. Les ministres prennent note, soutiennent et saluent les efforts déployés par le gouvernement de

la République populaire de Chine pour la gestion de cette épidémie.

6. Les ministres ont exprimé leur profonde gratitude à Son Excellence Ibrahim Boubacar

KEITA, Président de la République du Mali, ainsi qu’au gouvernement et au peuple maliens

pour leur accueil et leur hospitalité chaleureux, et pour toutes les facilités dont ils ont bénéficié

au cours de cette réunion d’urgence.

7. Les ministres ont approuvé le communiqué final et le rapport de la réunion d’urgence.

Bamako, le 14 février 2020

Pour les Ministres de la Santé de la CEDEAO

Le Président

SIGNATURE,