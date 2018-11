Les confidences d’Abdoulaye Wade à un ami français à propos du retour de Karim Wade

L’ex-président du Sénégal, Abdoulaye Wade, s’est très récemment confié à l’un de ses amis français à propos du retour au Sénégal, vers la fin de cette année 2018, de son fils Karim Wade. Yerimpost, votre blog préféré, a eu écho de cette confidence et vous en touche un mot.

Voici, en substance, ce que Me Wade a dit à son interlocuteur: « Je vais moi-même emmener Karim à Dakar. Si Macky Sall veut l’arrêter à notre arrivée, il devra marcher sur mon cadavre. S’il me tue pour l’arrêter, cela pourra au moins servir à quelque chose. Ma mort va précipiter la chute de la dictature qui sévit en ce moment dans le pays. Les millions de personnes qui me soutiennent vont marcher sur le Palais. »

Et l’interlocuteur de l’ancien président de lui demander ce qu’il pense de l’offre d’amnistie de Macky Sall s’il est réélu, non sans lui suggérer d’y réfléchir au lieu d’aller à la guerre. Connu pour son sens tenace de l’adversité en politique, Me Wade lui a répondu: « C’est une façon pour Macky Sall de tenter de nous endormir pour s’assurer une réélection et continuer à faire ce qu’il veut. D’ailleurs, Karim n’en croit un mot. Au début, c’est moi qui l’encourageais à faire face. Aujourd’hui, c’est lui qui me tire. Il ne veut aucune forme de compromis, encore moins de négociation, avec Macky Sall. Et je pense de plus en plus qu’il a raison: même s’il nous faut y laisser la vie, nous devons faire face aux brimades de Macky Sall. Le peuple et l’armée vont arbitrer. »