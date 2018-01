Les bienfaits du pamplemousse

Consommé tel quel ou en salade, le pamplemousse est un agrume peu calorique et riche en antioxydants, en fibres, en minéraux et en eau. Ces qualités nutritionnelles lui confèrent de nombreux atouts pour la santé.

Le pamplemousse est une source particulièrement intéressante de vitamine C. Ainsi, un pamplemousse de 100 g fournit environ la moitié des apports recommandés en vitamine C pour un adulte. La vitamine C permet de lutter contre la fatigue et les infections. En hiver, elle réduit la durée du rhume. Le pamplemousse apporte d’autres antioxydants, comme le lycopène, qui a aussi des propriétés anticancer.

Le pamplemousse est aussi une source intéressante de fibres : un pamplemousse en apporte environ 2 g, sachant qu’un adulte doit consommer 25 g de fibres par jour. Les fibres aident à lutter contre la faim. Le pamplemousse est donc un fruit intéressant au cours d’un régime amincissant, d’autant plus qu’il est peu calorique et riche en eau, donc hydratant.

Un atout contre le diabète et les problèmes cardiovasculaires

Le pamplemousse est aussi un fruit qui prévient les problèmes de diabète et de résistance à l’insuline. Dans une petite étude de 2006 sur 91 patients obèses, il a été montré que la consommation d’un demi-pamplemousse avant chaque repas aidait à perdre du poids mais aussi à réduire les niveaux d’insuline. Le pamplemousse limitait les problèmes de résistance à l’insuline susceptibles de conduire à un diabète.

Enfin, le pamplemousse favorise la santé cardiovasculaire. Dans une étude de 2012 sur 74 personnes en surpoids, ceux qui consommaient du pamplemousse perdaient un peu plus de poids que les autres et avaient une baisse significative de leur pression artérielle.

Attention cependant : le pamplemousse ne fait pas bon ménage avec certains médicaments.

Futura-sciences