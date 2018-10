Les avocats de Khalifa Sall saisissent toutes les institutions internationales

La remarque est générale. Pour les procédures pendantes devant les juridictions nationales, les avocats de Khalifa Sall perdent toujours. Cependant, devant les juridictions internationales, ils gagnent très souvent.

C’est ce qui les a motivés, après l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar qui leur a été défavorable, à saisir ces juridictions. Selon nos radars, toutes les juridictions internationales ont été saisies par Me Seydou Diagne et Cie.

Une façon aussi de vilipender l’Etat du Sénégal. A la baguette, Mes Ciré Cledor Ly, Seydou Diagne et Demba Ciré Bathily. Ces derniers, qui ont l’habitude ce genre de procédures, sont chargés de cette tâche. Et cela a été payant puisqu’après la Cour de justice de la Cedeao, c’est l’Union Interparlementaire qui vient de leur donner raison, se portant en faux contre l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar. C’est dire que si c’était un match de foot, on dirait que les avocats de Khalifa Sall sont plus à l’aise à l’extérieur qu’à domicile. (Les Echos)