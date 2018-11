Les  Apéristes Authentiques traitent Seydi Gassama et ses pairs droits de l’hommistes de « politiciens encagoulés »

Ferloo – Réuni le mercredi 14 novembre 2018, et abordant l’actualité le Mouvement des Apéristes Authentiques confirme les propos du Président MACKY SALL à l’encontre de Seydi Gassama et de ses amis.

A en croire les responsables de ce Mouvement : « Nous demandons aux organisations internationales : Amnesty International, Transparency international, la Ligue internationale des droits de l’homme de revoir le statut et le comportement de ses représentants au Sénégal. Et nous considérons Seydi Gassama et ses amis des droits de l’hommistes Birahime Seck, Alioune Tine, Assane Dioma Ndiaye comme des politiciens encagoulés des opposants du régime ».

Et de poursuivre : « Ils n’ont jamais dénoncé ni condamné les propos discourtois de Cheikh Bamba Dieye et de Bartélemy Dias contre les magistrats, le saccage des bus de Dakar Dem Dik et des restaurants universitaires, les violations répétées de l’arrêté Ousmane Ngom par les leaders de l’opposition qui portent préjudice aux commerçants, pharmaciens, banquiers, aux malades qui veulent se rendre dans les hôpitaux et tout dernièrement les propos anti- Républicains de Ousmane Sonko qui menace de fusiller tous les dirigeants du Sénégal, de l’indépendance à nos jours ».

A les en croire : « Seul le Politologue Justin Ndiaye a réagi en condamnant le leader du Pastef dans sa chronique du Lundi (on ne fusille pas impunément une fournée d’anciens Présidents de la République) ».

Et de dire enfin que « l’Avenir nous édifiera sur ces droits de l’hommistes qui ne sont pas à équidistance entre le pouvoir et l’opposition ».