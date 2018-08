L’eau au citron règle 12 problèmes de santé

Le citron est une source de vitamine B6, de fer, de potassium, calcium, magnésium et de fibres alimentaires. Et en plus de tout cela, 100g de citrons apportent 53mg de vitamine C.

12 problèmes que le citron peut résoudre

Boire un verre quotidien d’eau tiède au citron peut vous aider avec ces 12 problèmes de santé.

Immunité

Le citron est un grand renfort pour le système immunitaire, en raison de la vitamine C, ainsi boire une tasse d’eau citronnée par jour peut vraiment aider à renforcer votre immunité. La vitamine C est un puissant antioxydant parfait pour la défense immunitaire. Le citron contient également de l’acide citrique, du limonène et du magnésium qui sont excellents pour le système immunitaire.

Mal de gorge

L’eau au citron peut également aider à accélérer la récupération et apaiser un mal de gorge. Que vous ayez la grippe, le rhume ou la toux, la vitamine C contenue dans le citron peut aider à apaiser cette douleur agaçante.

Ongles fragiles et cassants

Selon une étude effectuée en Pologne en 2014, le citron est efficace pour fortifier les ongles. Une fois de plus, la vitamine C agit en gardant vos ongles sains et forts.

Perte de poids

La plupart des gens ont du mal avec la perte de poids à un moment donné de leur vie, et qui ne voudrait pas perdre quelques kilos en trop ? Boire de l’eau au citron le matin peut vous aider à réaliser cet objectif. Selon une étude de l’université du Chili, la vitamine C dans le citron s’est avérée utile dans la prévention et la lutte contre l’obésité.

Muscles endoloris

Il a été prouvé que l’eau au citron peut réduire les dommages musculaires et accélérer la récupération après l’exercice grâce aux électrolytes qu’elle contient.

Douleur articulaire

Selon une étude chinoise de 2015, le jus de citron est excellent pour soulager la douleur articulaire, et s’est également avéré utile pour l’arthrite et l’inflammation grâce à sa richesse en magnésium, calcium, potassium, acide folique, pectine, phosphore et en vitamines A, C, B1, B6 et aux flavonoïdes qui permettent de détendre les vaisseaux et apaiser les articulations.

Reflux gastrique

Egalement connu sous le nom de reflux gastro-œsophagien (RGO), il se produit lorsque l’acide remonte dans l’œsophage, provoquant une sensation de brûlure dans la gorge ou la poitrine. Bien que le citron soit acide, l’eau au citron une fois ingérée, a un effet alcalinisant, qui peut réguler l’acidité de l’estomac.

Inflammation

Le citron a des propriétés anti-inflammatoires. Boire un verre d’eau citronnée tous les jours peut aider avec toute inflammation que vous pouvez éprouver.

Tension artérielle élevée

Si vous avez tendance à avoir une pression artérielle élevée, l’eau au citron est idéale pour cela aussi en raison de sa teneur en calcium, potassium et magnésium. Ces derniers aident à détendre les parois des vaisseaux sanguins et gardent la tension artérielle sous contrôle. Selon une étude de 2014 au Japon, l’eau au citron peut aider à abaisser la tension artérielle et la maintenir à un niveau sain. Cependant, si vous prenez déjà un médicament contre la pression artérielle, consultez d’abord votre médecin.

Maladie de la vésicule biliaire

La maladie de la vésicule biliaire est généralement causée par une inflammation et une irritation de la vésicule biliaire. Ne pas consommer assez de vitamine C peut également vous mettre à risque de maladie de la vésicule biliaire. Parce que le citron a des propriétés anti-inflammatoires, et est riche en vitamine C, boire de l’eau au citron peut aider à prévenir et traiter cette maladie.

Acné

En raison de la vitamine C et de ses propriétés anti-inflammatoires, l’eau au citron peut aider à réduire l’acné. Elle peut également aider à renforcer la barrière de votre peau, éliminer les cellules mortes de celle-ci et la protéger contre le stress environnemental.

Calculs rénaux

Les calculs rénaux sont des substances ressemblant à des cailloux qui se forment dans les reins. L’eau au citron peut aider à prévenir les calculs rénaux en augmentant le volume d’urine. En outre, le potassium et l’acide citrique dans le citron aident à réduire la saturation de l’urine et à prévenir la croissance des cristaux selon une étude de l’université de Cleveland, aux États-Unis.

Préparation de l’eau au citron

Commencez à intégrer l’eau au citron dans votre routine quotidienne. Il suffit de couper un citron frais en deux, de presser une moitié et en récupérer le jus. Mélangez ensuite avec de l’eau tiède ou à température ambiante.

Mises en garde :

Le citron est à éviter pour les personnes souffrant de troubles rénaux ou biliaires, ainsi que les personnes souffrant d’ulcères ou de brûlures d’estomac. Il est également déconseillé aux personnes ayant une allergie aux agrumes. (santeplusmag)