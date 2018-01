Ferloo.com- Le Secrétariat politique exécutif (SPE) de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a analysé la situation nationale. Il a, d’emblée, a salué la pertinence et la clarté du message du Chef de l’Etat, Son Excellence le Président Macky Sall, à l’occasion du Nouvel an. Dans le communiqué rendu public, le SPE de l’AFP, en appelant encore une fois au dialogue, Macky Sall donne des gages de détermination et de sincérité, le Président Macky Sall donne des gages de détermination et de sincérité, pour un Sénégal de paix et d’unité…

Selon cette instance de l’AFP, ce message cohérent et structuré autour des préoccupations des populations traduites en projets chiffrés et datés, est l’expression d’une volonté partagée d’aller vers le progrès, dans un contexte international où les données évoluent rapidement.

« Les faits sont têtus. Il ne sied guère de faire la fine bouche avec un taux de croissance de 6,8%, dans un environnement international pas toujours favorable. Qu’ils s’agisse des infrastructures, de l’éducation, de la santé, de l’emploi des jeunes, du PUDC, du PUMA, de la CMU ou des bourses familiales, la même volonté de réaliser un développement concerté s’exprime en mouvement, au grand dam des néo-nihilistes. La décision, prise il y a quelques jours, d’instituer l’attribution de bourses de stage aux jeunes, confirme cette réalité », soutient-elle.

Le SPE adresse ses vives félicitations au Chef de l’Etat et au Gouvernement pour l’exécution des projets porteurs de progrès, dans les zones urbaines comme périurbaines et dans le monde rural.

« A l’heure des choix, les populations concernées, particulièrement les plus vulnérables, meubleront démocratiquement les postes à pourvoir, à tous les échelons, dans un climat où la sérénité devrait primer », indiquent Moustrapha Niasse et ses camarades.

Et cette structure dirigeante de l’AFP d’ajouter : « en appelant encore une fois au dialogue, après avoir fait des concessions remarquables, notamment avec le choix du facilitateur, l’Ambassadeur Seydou Nourou Ba, le Président Macky Sall donne des gages de détermination et de sincérité, pour un Sénégal de paix et d’unité. Le SPE l’encourage dans cette quête salutaire pour notre pays et l’assure de son soutien total. Mus par l’intérêt général, les patriotes devraient pouvoir s’entendre sur l’essentiel, notamment pour la préservation de la paix et de la sécurité au Sénégal ».