Le Sénégal va abriter les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2022

La quatrième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) aura lieu en 2022 au Sénégal, annonce le Comité International Olympique (CIO).

La décision a été prise à l’unanimité à main levée par tous les membres du CIO à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine.

“Quatre pays africains étaient en lice et, après une analyse approfondie, la commission d’évaluation et la commission exécutive ont estimé que Dakar, au Sénégal, offrait la meilleure proposition de valeur globale et les opportunités les plus solides à ce moment précis. Dakar 2022 a présenté un projet visionnaire, ambitieux et techniquement viable répondant aux objectifs à long terme du pays”, indique le Comité International Olympique.

D’importants investissements ont déjà été effectués dans les secteurs de la jeunesse et du sport dans le cadre du “Plan Sénégal émergent” qui établit la vision du président du Sénégal jusqu’en 2035.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : “L’Afrique est unie derrière le Sénégal pour accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. C’est au tour de l’Afrique, au tour du Sénégal, avec sa population de jeunes et sa passion pour le sport.”

Les compétitions et autres activités se dérouleront dans trois villes, montrant ainsi les nombreuses facettes du Sénégal : la capitale historique de Dakar, la nouvelle ville de Diamniadio et la beauté naturelle de Saly sur la côte.

Le président du Sénégal, Macky Sall, qui a fait le voyage jusqu’à Buenos Aires pour la décision historique du CIO, s’est réjoui de ce choix:

“Le Sénégal et sa jeunesse sont fiers de l’honneur que vous nous faites, en confiant à notre pays l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse de 2022. En définitive, c’est toute l’Afrique, berceau de l’humanité par l’histoire et plus jeune continent par sa démographie, qui donne rendez-vous à la jeunesse sportive du monde en 2022.”

La 3e édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse se tient actuellement à Buenos Aires du 6 au 18 octobre. (Avec Bbc)