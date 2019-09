Le Sénégal réitère sa position constante de soutien à la question de l’intégrité territoriale du Maroc

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, qui effectue une visite d’amitié et de travail au Maroc, a réitéré la position constante de son pays en soutien à la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

Lors de son entretien, lundi à Rabat, avec le Chef de gouvernement marocain Saad Eddine Otmani, le chef de la diplomatie sénégalaise a mis l’accent sur la convergence des vues au sujet de plusieurs questions internationales comme la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, la lutte contre les effets des changements climatiques et le traitement du phénomène de l’immigration illégale, indiqué un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Cette entrevue a été l’occasion pour les deux parties de souligner le niveau distingué du partenariat maroco-sénégalais sur tous les plans, selon la même source, relevant que les deux pays sont liés par des relations de fraternité et de coopération ancrées dans l’histoire, lesquelles sont raffermies à la faveur des visites qu’effectuent les deux chefs d’Etat et les responsables respectifs.

Les deux responsables se sont également félicités du niveau de la coordination politique bilatérale et de l’importante évolution des relations de coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, comme l’agriculture, la pêche maritime, les infrastructures, les services bancaires et financiers, outre l’éducation et la formation.

Dans ce sens, M. Amadou Ba a relevé que son pays salue l’engagement fort et continu du Maroc en vue de resserrer son partenariat avec la République du Sénégal, ainsi que ses efforts louables, notamment en ce qui concerne l’accueil et la formation des étudiants sénégalais et la facilitation de leur séjour dans le Royaume.

Les deux parties ont exprimé, lors de cette rencontre, la volonté commune de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et à la promotion des initiatives de partenariat entre les opérateurs privés des deux pays. (APA)