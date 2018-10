Le Sénégal hôte des championnats d’Afrique de Handball Dames en 2022

Le Sénégal a été choisi pour accueillir les championnats d’Afrique de handball dames en 2022. La décision est rendue publique hier, vendredi.

‘’Le dossier de Dakar a été jugé solide et répond aux exigences de la compétition, ont estimé les membres du conseil exécutif de la confédération lors de sa session à Abidjan ce vendredi’’, indique un communiqué de la fédération sénégalaise de handball.

La même source précise que le dossier du Sénégal a été présenté par le président de la FSH, Seydou Diouf à la tête d’une délégation.

Le comité exécutif de la Confédération africaine de handball (CAHB) ‘’a été surtout séduit par le Dakar Arena, le complexe sportif récemment inauguré par le chef de l’État Macky Sall, mais aussi les autres infrastructures notamment hôtelières en chantier au niveau du pôle Urbain de Dianiadio’’.

A cela s’ajoutent le TER et l’AIBD dans le cadre du transport.

Le communiqué signale que la CAN 2022 hommes a été attribuée au Maroc. Le Cap-Vert et l’Algérie vont accueillir respectivement la CAN dames et la CAN Hommes en 2024. (Avec APS)