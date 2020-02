Le débat politique au Sénégal vient d’être relancé avec la parution du livre de Latif Coulibaly intitulé : « SENEGAL, l’histoire en marche ». Cet ouvrage a suscité un engouement certain chez les cadres républicains qui en ont discuté pendant quatre (04) tours d’horloge, sous la houlette de leur Coordonnateur Abdoulaye Diouf SARR. Ils ont apporté des contributions et formulé des critiques visant à promouvoir un débat intellectuel objectif sur l’action du gouvernement, un débat utile sur les enjeux importants auxquels notre pays est confronté. Ce faisant, ils ont enrichi une réflexion qui garantit la cohésion sociale, au profit exclusif des générations actuelles et futures.

Au fil des 425 pages du livre, le ministre Conseiller s’est attaché à démontrer notre intérêt à trouver des consensus forts. Il insiste notamment sur la chance extraordinaire que nous avons aujourd’hui d’avoir un pays avec des hommes et des femmes épris de paix et de justice, sur celle que nous avons aujourd’hui d’avoir de grands Hommes qui nous ont légué des institutions et des instruments démocratiques forts, à l’instar du Conseil constitutionnel, d’une presse libre et indépendante ainsi que d’une version bien améliorée du Code électoral de 1992, pour ne citer que ces exemples-là et enfin sur celle que nous avons aujourd’hui d’avoir un pays disposant d’importantes ressources gazières, pétrolières et minières.

A travers ce mémorandum, le journaliste, témoin de son époque, a tenu à manifester son engagement aux côtés du Président Macky SALL, concepteur d’un certain Plan Sénégal Emergent (PSE) qui lui a valu, dans sa 1 ère phase, une brillante réélection en 2019 et une 2ème phase, qu’il est en train de conduire avec brio, et ce, par le biais de son programme Ligueyeul Euleuk ; il se traduit par 5 Grandes initiatives, 3 Programmes sectoriels et 5 Accès universels (le 5.3.5). Pour justifier son engagement, Latif Coulibaly s’est fondé sur cette formidable vision du Président Macky SALL à créer « un Sénégal de tous, pour tous ». En instaurant des programmes qui sont axés aussi bien sur la lutte contre les inégalités, entre les villes et les campagnes, que sur la lutte en faveur des couches sociales les plus vulnérables, sur toutes les questions liées à l’accès à la santé, à l’eau, à l’éducation et à l’économie sociale et solidaire, Le Président Macky SALL, selon l’auteur, a marqué d’une empreinte indélébile l’histoire du Sénégal.

La vision dans la gestion transparente, efficace et efficiente des importantes découvertes de gisement de gaz, de pétrole, et de fer ,en vue de leur exploitation et commercialisation, est un autre motif qui justifie les raisons pour lesquelles Macky SALL mérite non pas un soutien, censé être plutôt passif mais un engagement, source d’une conviction profonde résultant d’un parti pris, sans ambages. De notre point de vue, cet ouvrage de Latif Coulibaly est une invite au débat et à la réflexion sur plusieurs questions importantes parmi lesquelles on peut faire ressortir trois (03) grandes idées majeures, pour les approfondir et les mettre en œuvre. Tout d’abord, les cadres de notre organisation politique doivent partager leurs convictions à travers des écrits, non seulement pour servir à la fois de témoin à leurs contemporains et aux générations futures et surtout pour susciter un débat fécond et juste sur les questions de société et leur prise en charge par le parti auquel ils appartiennent.

Ensuite, au vu des innombrables réalisations du Chef de l’Etat, dans tous les secteurs, durant son septennat et des grands chantiers prometteurs qu’il est en train d’entreprendre durant ce quinquennat, la majorité présidentielle a de fortes chances de conserver le pouvoir : «…que cette entité globale garde le pouvoir pour gérer avec efficacité, précaution et prudence le travail engagé pendant douze ans Page 111 ». Cependant, la condition de cette projection sur l’avenir politique du BBY réside dans la capacité de celle-ci à rester unie et indivisible car il n’existe aucune autre alternative sérieuse et crédible, qu’elle soit d’une élite ou d’une coalition.

Et enfin, l’élite politique de notre pays doit, quel que soit son appartenance, travailler à respecter les règles du jeu démocratique, gage d’une paix sociale. Que celle qui gouverne travaille à développer des politiques publiques au profit exclusif des populations. Et celle qui s’oppose, à critiquer en respectant le cadre institutionnel existant, seul rempart contre la division, l’éclatement, les conflits et les guerres, qui guettent, aujourd’hui, toutes les nations et en particulier celles qui disposent de ressources naturelles non renouvelables de premier plan, comme le pétrole et le gaz. Tout comportement contraire entrainerait le chaos.