Le Sénégal devant le Groupe Consultatif 2018 pour la phase 2 du PSE à Paris les 17 et 18 Décembre prochain

Ferloo.com- Depuis 2014, le Gouvernement met en œuvre le Plan Sénégal Emergent (PSE), cadre de référence des interventions des acteurs au développement, à travers une forte impulsion du Chef de l’Etat, pour la mise en place des fondamentaux de l’émergence et la promotion de la Gestion axée sur les résultats de développement dans l’Administration Publique.

Au cours de ces quatre premières années de mise en œuvre du PSE, il s’est avéré que les fondements de l’émergence se sont consolidés. En effet, le cadre macroéconomique s’est stabilisé, dans un contexte de mise en œuvre de l’instrument de soutien à la politique économique. L’Etat du Sénégal a mis en place des infrastructures structurantes d’appui à la productivité économique. Ainsi, d’importants chantiers ont été achevés ou lancés, notamment le nouvel Aéroport international de Diass, le prolongement de l’autoroute Dakar-Diamniadio, l’autoroute Thiès-Touba, le désenclavement des zones de production, l’équipement du monde rural, le Train Express Régional (TER), le Parc industriel de Diamniadio, la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, le développement de nouveaux pôles touristiques, etc.

En outre, le Sénégal a enregistré des progrès substantiels dans l’amélioration du climat des affaires, à travers la mise en œuvre du Programme triennal de Réformes de l’Environnement des Affaires et de la Compétitivité (PREAC), pour se hisser parmi les meilleurs réformateurs du monde. L’Etat du Sénégal a mis en place des Zones économiques spéciales (ZES) à Diamniadio, à Diass et à Sandiara, pour accroître les opportunités économiques du secteur privé et amorcer l’industrialisation durable du pays.

Pour une consolidation des progrès enregistrés, le Gouvernement a élaboré le Plan d’actions prioritaires (PAP) 2019-2023 qui se base sur une analyse des meilleures pratiques tant au niveau national que mondial en termes de transformation structurelle de l’économie et de la croissance. Ce second PAP vient renforcer les bonnes performances macroéconomiques, l’offre en services sociaux de base et accélérer l’éradication de la pauvreté. Cette politique de productivité, à travers le développement des infrastructures et la diversification du tissu industriel, constitue, le véritable socle pour garantir une émergence durable de notre économie. La seconde phase du PSE sera également mise en œuvre dans un contexte de renforcement de l’exploration et d’exploitation de ressources minières, notamment l’or, le pétrole et le gaz.

Pour réussir la mise en œuvre du PAP 2019-2023, le Gouvernement souhaite la mobilisation des ressources financières tant publiques et que privées. La stratégie de financement dudit plan repose sur une mobilisation optimale de ressources internes (publiques et privées) et sur un recours à des financements extérieurs (publics, privés, diaspora, etc.).

A cet effet, le Sénégal organise, avec l’appui de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), un Groupe Consultatif, sa huitième édition de table ronde, qui se tiendra les 17 et 18 décembre 2018, à Paris, en France.

L’objectif principal du Groupe Consultatif est de mobiliser tous les partenaires autour de la phase II du PSE et de converger vers un développement durable décliné dans le Plan d’actions prioritaires (PAP 2019-2023). Cette conférence permettra de présenter aux partenaires techniques et financiers, aux investisseurs privés et à la diaspora, la seconde phase du PSE et les opportunités d’investissement au Sénégal, en vue de mobiliser les ressources complémentaires pour financer le développement sur la période 2019-2023. Cette rencontre s’intègre dans le processus continu de dialogue et de concertation sur les orientations du PSE, de mobilisation de ressources et de partenariats mais également, d’appropriation des priorités nationales par les acteurs au développement et la population.

Les secteurs et domaines prioritaires identifiés sont : (i) Agriculture – Horticulture – Agro-industrie ; (ii) Infrastructures – Construction ; (iii) Energie – Pétrole – Gaz – Mines ; (iv) Industries ; (v) Economie Numérique ; (vi) Tourisme et (vii) Finance.

Les développements économiques récents sont :

 Situation géographique stratégique au sein de la CEDEAO et Top 5 des meilleurs réformateurs en Afrique, selon le Rapport de Doing Business ;

 Croissance économique moyenne : 6% par an depuis 2015 (7,2% en 2017) ;

 Faible taux d’inflation : 1,7% en 2017 ;

 Population / Nombre de consommateurs : 15,73 millions en 2017.

Les participants attendus sont, en plus des personnalités ciblées et des représentants du Gouvernement du Sénégal, des organisations internationales, les partenaires concernés par le financement public classique, les nouveaux partenaires et bailleurs potentiels, le secteur privé national et international, qui sont conviés au Groupe Consultatif pour partager les opportunités d’affaires et échanger sur les modalités de réalisation des investissements structurants.

La rencontre va se dérouler comme suit :