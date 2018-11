«Le SÉNÉGAL AU CŒUR» : Macky Sall retrace son parcours et … dans un livre

C’est un livre de 167 pages que le président Macky Sall a écrit pour retracer son parcours et pour s’adresser aux sénégalais au terme de son premier mandat à la tête du Sénégal.

Le chef de l’État en prenant la plume, un exercice difficile certes, mais nécessaire comme tient-il à le rappeler, se veut réaliste. « Ce livre, je ne l’ai pas voulu comme un tract, ni comme un exposé de ce qui fonctionne, en omettant ce qui ne va pas. Je tiens à ce qu’il abatte les barrières, que les hommes et femmes du Sénégal en soient les acteurs, qu’il parle aux Africains et aussi à tous les citoyens du monde. Je désire leur expliquer la fierté d’un Africain, la joie d’appartenir à une communauté où tout est possible.

Le président Macky Sall dans « Le SÉNÉGAL AU CŒUR» veut juste décrire qui il est, d’où il vient, ce qu’il souhaite et ce en quoi il croit.

Son histoire c’est celle d’un enfant né le 11 décembre 1961 à Fatick que rien ne prédestinait à être président de la République. Une personnalité à la fois mystérieuse qui incarne à elle seule le sens du combat de toute une vie matérialisé dans le paragraphe «Cette enfance qui nous construit.» Un trait de caractère qui impose une tenue et une forme de retenue bien illustrée dans le chapitre «Moi, Niangal Sall.» Et c’est ce même président qui cristallise toutes les attentes. Dans L’État, ce n’est pas moi, Macky Sall nous rappelle que parfois un président déçoit quelques-uns, mais le tout est de rester ferme dans ses convictions, de tracer son chemin et pour cela il y a deux solutions : brader le futur, se dire « après moi le déluge », chercher le court terme, la popularité à tout prix à coups de mesures démagogiques, ou agir dans la durée. Et la durée le président y croit dur comme fer pour avoir initié des reformes qui visent l’horizon 2035.

Dans ce livre bien structuré, dans le sommaire, le chef de l’État nous parle de sa politique qui est un héritage et un engagement, de sa longue marche et de son yoonu yokkuté ou le chemin du véritable développement, mais aussi des libertés, de cette Afrique qui ne serait pas mal partie entre autres sujets qui retracent ses vérités sur sa foi, son engagement et son action en faveur du Sénégal… (Avec Dakaractu)