Le Sénégal affronte l’Ouganda en 8e

Fragilisé par un revers face à l’Algérie (1-0) lors de la deuxième journée, le Sénégal a bien réagi lundi soir, en venant à bout du Kenya (3-0). Les hommes d’Aliou Cissé accrochent donc la deuxième place du groupe C derrière les Verts, qui sont eux restés concentrés pour enchaîner au détriment de la Tanzanie (3-0). Le Sénégal va affronter l’Ouganda en 8e à partir de 21h, heure locale (19h GMT).

Comme le Maroc un peu plus tôt dans la soirée, l’Algérie a réussi le grand chelem lundi soir, en s’offrant une troisième victoire en autant de matches de poules disputés sur cette Coupe d’Afrique des nations, sur la pelouse de l’Al Salam Stadium du Caire. Les Fennecs n’ont même pas été inquiétés par la Tanzanie, et ont su concrétiser leur domination (3-0), le tout malgré neuf changements dans le onze de départ, ce dont a notamment su profiter le Napolitain Adam Ounas, formé au Girondins de Bordeaux et crédité d’un doublé. Mais le vrai intérêt de ce groupe C se situait plutôt au Stade du 30 Juin, toujours au Caire, pour la “finale” entre le Kenya et le Sénégal.

Les Verts, en disposant des Lions de la Teranga (1-0) jeudi dernier, avaient inévitablement fait vaciller la troupe d’Aliou Cissé, qui n’avait donc pas intérêt à passer à côté de son match pour être certaine de filer en huitièmes de finale sans avoir à subir le stress de savoir si elle pourrait récupérer une place parmi les quatre meilleurs troisièmes repêchés. Le travail a été fait, et plutôt bien fait par les Sénégalais, ce malgré un petit retard à l’allumage. (Rewmi)