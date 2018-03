Le Ps: “Aly Ngouille Ndiaye a parlé en tant que responsable politique de Linguère”

Ferloo.com- Contrairement aux leaders de l’opposition qui vouent aux gémonies le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour avoir déclaré “sa détermination à inscrire ses militants sur les listes électorales et à s’assurer de leur vote le jour du scrutin”, le Parti socialiste, lui, vient à son rescousse. Pour les “Verts”, les propos du ministre de l’Intérieur sont loin de dérangeants. Bien au contraire. Pour le porte-parole du parti dirigé par Ousmane Tanor DIENG, “il n’y a rien de grave dans les déclarations d’Aly Ngouille NDIAYE.

«Alors, si vous dites la vérité aux gens c’est parce que vous êtes honnête. Quand vous dites à l’opposition voilà ce que vous devriez faire, on vous traite d’arrogant. Et quand vous dites, en toute sincérité, en tant que militant d’un parti que vous voulez que votre candidat gagne dans votre terroir du Djolof et non en tant que ministre de l’Intérieur, on dit que c’est un scandale», déclare Abdoulaye WILANE qui faisait face à la presse ce mercredi. Avant de renchérir : “Mais dites-moi celui qui ne fait pas cela. Et sous ce rapport, le PS encourage le ministre Aly Ngouille NDIAYE”.

“Aly Ngouille a été honnête. Il a dit en toute sincérité que dans son territoire à Djolof, lui responsable politique, veillera à ce que la mouvance présidentielle gagne en mobilisant ses militants à s’inscrire à temps sur les listes électorales et se préparer à voter convenablement” a soutenu.

D’après le porte-parole du Ps, “il est incompréhensible qu’une opposition qui ne veut pas dialoguer sur le processus électoral afin de trouver une solution consensuelle, cherche la petite bête. Soyons sérieux. Ce pays-là n’est pas en lambeaux comme ils veulent prendre.”

“Nous sommes dans un pays où une certaine opposition aurait voulu et cherche coûte que coûte à faire en sorte que la sincérité soit un délit, l’honnêteté soit un défaut. Dans toutes les localités du pays, les maires, les présidents de conseils départementaux, les ministres (…), ils ont l’obligation de donner des résultats satisfaisants à celui qui les a nommés en l’occurrence le président de la République (…) “, a-t-il ainsi défendu le ministre de l’Intérieur.