Le procureur requiert 7 ans d’emprisonnement ferme contre Khalifa Sall et Mbaye Touré

Le procureur requiert 7 ans d’emprisonnement ferme contre Khalifa Sall et Mbaye...

Si le juge Malick Lamotte suit le procureur Serigne Bassirou Guèye dans sa réquisition, Khalifa Sall et Mbaye Touré vont passer 7 ans en prison et une amende de 5, 490 milliards de nos francs.

Le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye a fait son réquisitoire cet après-midi dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Après avoir démontré que tous les éléments de culpabilité (association de malfaiteurs, détournements de deniers publics, faux et usage de faux …) sont bien constitutifs, il a requis 7 ans de prison ferme contre le maire de Dakar, Khalifa Sall et le Directeur administratif et financier (Daf) de la ville de Dakar Mbaye Touré. Ils sont, également, condamnés à payer une amende de 5 milliards 490 millions de nos francs.

Certains de leurs codétenus sont condamnés à un an d’emprisonnement ferme. Seuls Yatma Diaw et Bocoum et Ibrahima Touré bénéficient d’une relaxe.