Le prix Nobel de la paix 2018 décerné à Denis Mukwege et Nadia Murad

Ils ont été récompensés pour leurs efforts visant à mettre fin à l’utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre.

INTERNATIONAL – Le prix Nobel de la paix 2018 a été attribué à Denis Mukwege et Nadia Murad pour leurs efforts pour mettre fin à l’utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre, a annoncé le comité Nobel norvégien ce vendredi 5 octobre à Olso.

Denis Mukwege, 63 ans, “a dédié sa vie à défendre des victimes de violences sexuelles en temps de guerre”, a précisé le comité, notamment en République démocratique du Congo. Avec son équipe, il a “sauvé des milliers de patients victimes de tels assauts”.

Il a régulièrement condamné l’impunité des viols collectifs et “critiqué le gouvernement congolais et d’autres pays pour ne pas en faire assez pour faire cesser l’usage des violences sexuelles contre les femmes dans leur stratégie et comme arme de guerre”, précise le comité Nobel.

The Nobel Prize

✔

@NobelPrize

The physician Denis Mukwege, awarded the Nobel Peace Prize, has spent large parts of his adult life helping the victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo. Dr. Mukwege and his staff have treated thousands of patients who have fallen victim to such assaults.

Nadia Murad, 25 ans, est “le témoin qui raconte les abus perpétrés contre elle et d’autres”. Elle a fait preuve d’un “courage rare en racontant ses propres souffrances et en s’exprimant au nom des autres victimes”. C’est l’une des 3000 femmes Yézidies qui ont été victimes de viol et d’autres abus de la part de l’armée de Daech. “Ces abus étaient systématiques et faisaient partie d’une stratégie militaire”, explique le comité Nobel. Une arme dans le combat de Daech contre “les Yézidis et les autres minorités religieuses”.

En 2016, Nadia Murad a été nommé ambassadeur de l’ONU pour la dignité des survivants de la traite d’êtres humains.

The Nobel Prize

✔

@NobelPrize

Nadia Murad, awarded the 2018 Nobel Peace Prize, is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. She has shown uncommon courage in recounting her own sufferings and speaking up on behalf of other victims.#NobelPrize

Un pré requis pour la paix

Lors d’une conférence de presse, la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, a précisé que le prix Nobel de la paix 2018 visait à “faire prendre conscience que les femmes représentent la moitié de la population et sont utilisées comme des armes de guerre. Elles ont besoin de protection et les auteurs de ces crimes doivent être poursuivis”.

C’est un “prérequis fondamental pour la paix”, estime-t-elle. Interrogée sur un possible lien avec le mouvement #MeToo, Berit Reiss-Andersen a répondu que ce mouvement “et les crimes de guerre ne sont pas la même chose”. Mais il y a en commun “le fait de voir la souffrance des femmes, les abus, et de les partager”.

Les Nations unies ont salué une annonce “fantastique” qui “aidera à faire avancer le combat contre les violences sexuelles comme arme de guerre dans les conflits”. “C’est une cause chère aux Nations unies”, a précisé la porte-parole de l’ONU à Genève, Alessandra Vellucci.

Les lauréats succèdent à l’organisation ICAN, la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, décorée en 2017. C’était la 28e organisation à être récompensée par un prix Nobel de la paix. L’ICAN a d’ailleurs réagi à cette annonce en félicitant Denis Mukwege et Nadia Murad. “Nous souhaitons travailler avec eux en tant que lauréats Nobel pour œuvrer à un monde en paix et débarrassé des menaces des armes nucléaires et de l’utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre”, a précisé dans un communiqué l’organisation.

Il y avait cette année 331 candidats pour le prix Nobel de la paix, dont 216 individus et 115 organisations. C’est la deuxième plus longue liste de l’histoire du prix, après 2016 et ses 376 candidats. Si des noms étaient évoqués, la liste officielle restera secrète pendant 50 ans.

Après le prix Nobel de médecine, de chimie, de physique et de la paix, reste celui de l’économie, le seul qui n’était pas dans le testament d’Alfred Nobel, qui sera dévoilé lundi 8 octobre. Le prix Nobel de littérature a été reporté en raison d’un scandale sexuel. (The Huffington Post)