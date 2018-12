Le président SALL donne en exemple les Lions de Beach Soccer à la Jeunesse

Le président de la République, Macky Sall, a souhaité vendredi, dans une lettre de félicitations et d’encouragements à l’équipe nationale de beach soccer, sacrée vendredi championne d’Afrique, que les valeurs dont ses joueurs ont fait montre servent de “viatique” aux Sénégalais et à la jeunesse en particulier.

Les Lions du beach soccer ont dominé (6-1) les Nigérians en finale de la Coupe d’Afrique des nations de football à Sharm El Sheikh (Egypte).

Le Sénégal, “par ma voix, encore une fois, vous exprime ses encouragements et ses chaleureuses félicitations en souhaitant que l’exemple d’abnégation, de culte de l’effort, de persévérance et de respect des règles du jeu qui a été votre crédo tout au long des compétitions puisse servir de viatique à tous vos compatriotes, en particulier la jeunesse sénégalaise qui est notre horizon et notre avenir”, a réagi le président de la République.

Dans sa lettre, le chef de l’Etat insiste particulièrement sur la prestation parfaite des Lions, qui ont aussi selon lui brillé par leur sérieux et leur détermination.

“Vous avez fait un parcours sans faute en gagnant tous vos matchs sans jamais vous départir de votre sérénité, de votre esprit fair-play et de votre détermination à aller jusqu’au bout de vous-mêmes pour obtenir le résultat attendu. Vous avez honoré et élevé votre nation au rang de première équipe africaine de beach soccer pour la quatrième fois de votre histoire en 2011, 2013, 2016 et 2018”, s’est felicité Macky Sall .

Le Sénégal et Nigeria représenteront le continent lors de la Coupe du monde 2019 de beach soccer, qui sera organisée du 21 novembre au 1er décembre, au Paraguay.

Tenante du titre, la sélection sénégalaise a surclassé tous ses adversaires durant ce tournoi joué à Charm el-Cheikh, en Egypte.

Il s’agit du cinquième sacre en huit éditions pour les Lions du beach soccer qui seront, avec le Nigeria, les représentants du continent africain à la prochaine Coupe du monde de la discipline.(APS)