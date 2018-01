Le Pds annonce une plainte contre le PM pour « faux et usage de faux »

Ferloo.com- Le Parti démocratique Sénégalais (Pds,) dont les dignitaires ont été la cible de la traque des biens mal acquis, annonce au cours de son Comité directeur une plainte contre le Premier ministre, Mouhammad Boun Abdallah Dionne pour « faux et usage de de faux ».

Il est même demandé au secrétaire général national du Pds, Me Abdoulaye Wade de constituer un pool d’avocats pour porter le dossier devant la justice. « Un mandat a été donné à Me Abdoulaye Wade qui, seul, engage le parti, de constituer un pool d’avocats pour porter plainte contre le Premier ministre pour faux et usage d faux. Le fait de déclarer que 152 milliards de FCFA ont été recouvrés de la traque des biens mal acquis et font l’objet d’implication des autorités du ministère des Finances, constitue pour nous, un faux, parce qu’en réalité, rien de ce qu’il a déclaré n’est pas conforme à la réalité. Il n’y a aucun sou tiré de la traque des biens mal acquis qui ait fait l’objet d’une citation parmi les montants contenus dans cette fameuse déclaration de Seydou Guèye, porte-parole du gouvernement », a-t-il laissé entendre.

Il ajoute pour s’en offusquer : « le gouvernement a fait du faux dans cette affaire et que c faux est utilisé pour tromper l’opinion publique pour emporter les convictions des Sénégalais sur les mauvais résultats qui ont été la suite donnée à la traque des biens mal acquis ».

Dans ce registre, le Comité directeur appuie l’initiative de l’Union des Jeunesses travaillistes libérales à travers une pétition pour réclamer le départ du Premier ministre Mouhammad Boun Abdallah Dionne. En effet, selon cette instance du Pds semble être outré par ce qu’elle qualifie les déclarations de « mensonge » du gouvernement de Macky Sall et d’Aminata Touré sur cet argent. « Cette grossière manipulation vient de confirmer que cette traque des biens mal acquis n’est qu’un complot politico-judiciaire pour tenter vainement d’écarter le candidat du Pds de la présidentielle de 2019 », a-t-il fait remarquer avant d’informer qu’une conférence de presse et une marche nationale seront organisées par rapport à cette affaire.